



Сотрудники УФСБ России по Волгоградской области задержали 44-летнего местного жителя с поличным. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе УФСБ по региону, мужчина пытался подкупить оперативного сотрудника, чтобы в дальнейшем на регулярной основе передавать ему деньги за оказание содействия в получении разрешений, выдаваемых органами внутренних дел, на временное проживание иностранным гражданам. Попытка передачи части незаконного денежного вознаграждения, в размере 100 тысяч рублей, проходила под контролем сотрудников УФСБ России по региону.

По материалам УФСБ следственным отделом в г. Волжский СУ СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по п. "б" ч.4 ст.291 УК России.



