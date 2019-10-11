Борьба с коррупцией

В Волгоградской области задержан подозреваемый в даче взятки сотруднику УФСБ

Борьба с коррупцией 11.10.2019 10:57
5416 7
11.10.2019 10:57


Сотрудники УФСБ России по Волгоградской области задержали 44-летнего местного жителя с поличным. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе УФСБ по региону, мужчина пытался подкупить оперативного сотрудника, чтобы в дальнейшем на регулярной основе передавать ему деньги за оказание содействия в получении разрешений, выдаваемых органами внутренних дел, на временное проживание иностранным гражданам. Попытка передачи части незаконного денежного вознаграждения, в размере 100 тысяч рублей, проходила под контролем сотрудников УФСБ России по региону.
По материалам УФСБ следственным отделом в г. Волжский СУ СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по п. "б" ч.4 ст.291 УК России. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Доставка по Волгограду-БЕСПЛАТНАЯ! Подробности по т. 955005

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36…
Популярное по теме
Под Волгоградом вернули в собственность района отданную главой-коррупционером землю
22.09.2019 16:41
15703 0
В Волгоградской области директор МУПа отремонтировал за бюджетные деньги машину родственницы
23.09.2019 12:32
13708 4
В Волгоградской области задержан подозреваемый в даче взятки сотруднику УФСБ
11.10.2019 10:57
5417 7
Борьба с коррупцией
11.10.2019 14:41
Борьба с коррупцией 11.10.2019 14:41
303 2 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
11.10.2019 14:25
Борьба с коррупцией 11.10.2019 14:25
415 1 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
09.10.2019 13:31
Борьба с коррупцией 09.10.2019 13:31
3157 10 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
08.10.2019 17:50
Борьба с коррупцией 08.10.2019 17:50
8938 1 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
23.09.2019 12:32
Борьба с коррупцией 23.09.2019 12:32
13708 4 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
22.09.2019 16:41
Борьба с коррупцией 22.09.2019 16:41
15703 0 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
10.09.2019 15:23
Борьба с коррупцией 10.09.2019 15:23
14064 3 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
03.09.2019 15:36
Борьба с коррупцией 03.09.2019 15:36
14389 8 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
03.09.2019 13:07
Борьба с коррупцией 03.09.2019 13:07
4511 1 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
28.08.2019 15:17
Борьба с коррупцией 28.08.2019 15:17
12759 12 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
21.08.2019 16:56
Борьба с коррупцией 21.08.2019 16:56
18876 48 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
09.08.2019 12:33
Борьба с коррупцией 09.08.2019 12:33
14275 6 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
08.08.2019 16:14
Борьба с коррупцией 08.08.2019 16:14
4162 0 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
29.07.2019 14:40
Борьба с коррупцией 29.07.2019 14:40
12077 7 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
23.07.2019 15:50
Борьба с коррупцией 23.07.2019 15:50
6846 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:45
Сбербанк принял участие в обсуждении перспектив развития российских регионов на агропромышленной выставке «Золотая осень»Смотреть фотографии
14:41
В Волгоградской области заведующую детсадом поймали на хищении бюджетных средствСмотреть фотографии
14:25
В Волгоградской области четырех депутатов досрочно лишили мандатовСмотреть фотографии
14:04
Агроробот волгоградского школьника вызвал интерес Минсельхоза РоссииСмотреть фотографии
13:35
Прививка от гриппа: делать страшно болетьСмотреть фотографии
13:26
Научно-производственному центру АО «КАУСТИК» исполнилось 55 летСмотреть фотографии
13:15
Концессионера и мэрию Волгограда обязали за год провести водопровод в ТОС "Краснооктябрьский"Смотреть фотографии
13:08
В мэрии Волгограда дали комментарий по поводу жалобы Исинбаевой Путину на отсутствие ремонта в спортшколе Смотреть фотографииCмотреть видео
12:57
Школьница из Санкт-Петербурга, которую искали в Волгограде, вернулась домой спустя 9 месяцевСмотреть фотографии
12:20
В парке героев-летчиков Волгограда легендарный истребитель предстанет в новом светеСмотреть фотографии
12:09
В Волгоградской области аннулировали брак между молодой россиянкой и престарелым иностранцемСмотреть фотографии
11:49
Приволжская железная дорога нарушила «обет молчания» о закрытом переезде на Тулака в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:57
В Волгоградской области задержан подозреваемый в даче взятки сотруднику УФСБСмотреть фотографии
10:29
В Волгограде на водителя брянского «МАЗа» завели уголовное дело за смертельное ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
09:48
В охваченный жаждой мести Саратов из Москвы направили следователей СК для расследования убийства девочкиСмотреть фотографии
09:44
Главный фестиваль недвижимости Волгограда «Метрбум 2019» решает квартирный вопрос за 1 деньСмотреть фотографии
09:21
В Волгограде отопительный сезон начнется с понедельникаСмотреть фотографии
19:15
Появилось видео смертельной аварии с брянским «МАЗом» в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:48
Заместителей губернатора Волгоградской области стало большеСмотреть фотографии
17:46
В Волгограде грузовик из Брянской области смял две легковушки: один человек погиб и двое ранены (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
17:20
В Волгограде застройщик проблемного жилого дома "Атлант" предстанет перед судомСмотреть фотографии
17:12
В Волгограде кинотеатр «Мори Синема» заставили честно рассказать о хитрых скидкахСмотреть фотографии
16:20
В Волгограде ищут орудующих в маршрутках и автобусах «щипачей»Смотреть фотографии
16:06
Новое учебное заведение СК РФ в Волгограде все еще меняет собственникаСмотреть фотографии
15:30
ВгАЗ реализовал 50% промышленных отходовСмотреть фотографии
15:24
В Волгограде цены на бензин затаилисьСмотреть фотографии
15:04
В Волгограде Родина-мать вырвется из металлических оков на месяц раньше срокаСмотреть фотографии
14:22
Сожгла заживо: в Волгоградской области будут судить ревнивую убийцу трех человекСмотреть фотографии
12:25
«Ростелеком» стал «Налоговой командой года»Смотреть фотографии
11:57
Пропавшие под Волгоградом малолетние братья нашлисьСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 