Под Волгоградом пьяный дебошир задержан за стрельбу из ружья





Полицейские задержали 43-летнего жителя Волжского за хулиганство. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, пьяный мужчина устроил стрельбу из охотничьего ружья с балкона квартиры, расположенной в доме по улице Советская. Сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемого в стрельбе из оружия. Волжанин, который был ранее судим, сознался в содеянном.

Установлено, что пьяный мужчина выгнал свою мать из квартиры на улицу. Испуганная женщина обратилась за помощью к прохожему. Вызвавшийся помочь пенсионерке мужчина попытался успокоить ее сына, на что нетрезвый хулиган схватил ружье, вышел на балкон и произвел выстрелы в воздух. Прохожий незамедлительно сообщил о данном факте в полицию. В результате происшествия никто не пострадал. Полицейские изъяли у подозреваемого охотничье ружье "ТОЗ" и направили на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за хулиганство.



