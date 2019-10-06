Волгоградские дачники, которые годами наблюдали, как гибнет ерик Обухов, рядом с которым располагаются их участки в Краснослободске, до сих пор глазам поверить не могут. Как сообщили они ИА "Высота 102", здесь ежедневно с июля этого года кипит грандиозная работа в полном смысле этого слова.

"Ерик Обухов, полностью заросший камышом, производил удручающее впечатление, - рассказали владельцы дачных участков, которые прислали фото в редакцию. - У нас сердце кровью обливалось, когда мы смотрели, как гибнет водоем. А ведь эта территория еще лет тридцать назад была прекрасным местом отдыха. Здесь купались и дети, и взрослые, рыбаков было много, а потом ерик перестали чистить, он полностью зарос камышом. Только раз в году, в половодье, появлялась вода, но тут же исчезала. И вот теперь такие перемены ".

По словам работающих на очистке водоема, здесь уже забили родники, как в былые времена, а по утрам плещется рыба. Окончательно все работы будут завершены в декабре будущего года, но, как признаются дачники, "сердце радуется каждый день, когда на твоих глазах происходит такое возрождение".























