Экология

Забили родники и появилась рыба: ерик под Волгоградом преобразился на радость дачникам

Экология 06.10.2019 22:00
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06.10.2019 22:00

 
Волгоградские дачники,  которые годами наблюдали, как гибнет  ерик Обухов, рядом с которым располагаются их участки в Краснослободске,  до сих пор глазам поверить не могут. Как сообщили они ИА "Высота 102", здесь ежедневно с июля этого года кипит грандиозная работа в полном смысле этого слова. 
"Ерик Обухов, полностью заросший камышом, производил удручающее впечатление, - рассказали владельцы дачных участков, которые прислали фото в редакцию. - У нас сердце кровью обливалось, когда мы смотрели, как гибнет водоем. А ведь эта территория еще лет тридцать назад была прекрасным местом отдыха. Здесь купались и дети, и взрослые, рыбаков было много, а потом ерик перестали чистить, он полностью зарос камышом. Только раз в году, в половодье, появлялась вода, но тут же исчезала. И вот теперь такие перемены ".
По словам работающих на очистке водоема, здесь уже забили родники, как в былые времена, а по утрам плещется рыба. Окончательно все работы будут завершены  в декабре будущего года, но, как признаются дачники,  "сердце радуется каждый день, когда на твоих глазах происходит  такое возрождение". 






 

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