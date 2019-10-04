Общество

Учителем года России-2019 стала педагог из Волгограда

Общество 04.10.2019 22:54
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04.10.2019 22:54


Победителем конкурса "Учитель года России-2019" стала учитель русского языка и литературы средней школы № 55 «Долина знаний» Советского района Волгограда Лариса Арачашвили. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт всероссийского проекта.
Итоги конкурса подвели сегодня в Москве на сцене государственного кремлевского дворца, где состоялись праздничный концерт, посвященный Дню учителя, и торжественная церемония награждения победителей.
Торжественную церемонию открыла министр просвещения РФ Ольга Васильева, она зачитала приветственные телеграммы Президента России Владимира Путина и Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева. Глава правительственного ведомства и председатель большого жюри конкурса, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий вручили пяти призерам конкурса малых хрустальных пеликанов. 
В рамках торжественной церемонии состоялось также награждение победителей других конкурсов педагогического мастерства и вручение специальных призов. 
Шаола "Долина знаний" открылась в Волгограде осенью 2018 на территории нового микрорайона. Представить Волгограда впервые за 30 лет стал лучшим учителем года страны.

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