Учителем года России-2019 стала педагог из Волгограда





Победителем конкурса "Учитель года России-2019" стала учитель русского языка и литературы средней школы № 55 «Долина знаний» Советского района Волгограда Лариса Арачашвили. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт всероссийского проекта.

Итоги конкурса подвели сегодня в Москве на сцене г осударственного кремлевского дворца, где состоялись праздничный концерт, посвященный Дню учителя, и торжественная церемония награждения победителей.

Торжественную церемонию открыла министр просвещения РФ Ольга Васильева, она зачитала приветственные телеграммы Президента России Владимира Путина и Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева. Глава правительственного ведомства и председатель большого жюри конкурса, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий вручили пяти призерам конкурса малых хрустальных пеликанов.

В рамках торжественной церемонии состоялось также награждение победителей других конкурсов педагогического мастерства и вручение специальных призов.

Шаола "Долина знаний" открылась в Волгограде осенью 2018 на территории нового микрорайона. Представить Волгограда впервые за 30 лет стал лучшим учителем года страны.



