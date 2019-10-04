Под Волгоградом облагородили кладбище домашних животных





Благоустройство территории скотомогильника в Дубовке Волгоградской области было проведено по требованию Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Светлана Чайковская, надзорное ведомство указало администрации Дубовки на многочисленные нарушения ветеринарного законодательства на этом объекте. Так, согласно материалам проверки, при въезде на территорию скотомогильника отсутствовал мост через траншею, въездные ворота и навес над биометрической ямой, помещения для вскрытия трупов животных, хранения дезинфицирующих средств, инвентаря и спецодежды. Также из биометрической ямы была не выведена вытяжная труба, а территория скотомогильника не огорожена глухим забором. В адрес администрации было направлено представление об устранении выявленных нарушений. В результате меры были предприняты.

Всего на благоустройство было потрачено 423 тысячи рублей. Сейчас на кладбище животных установлено новое ограждение, металлические ворота, выкопана траншея по периметру сооружения, устроен земляной вал. Через выкопанную траншею оборудован мост, также скотомогильник оборудован иными необходимыми приспособлениями.

Исполнение требований ветеринарного законодательства в остальной части находится на контроле Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры.