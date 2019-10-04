Экология
Такой скотомогильник возмутил прокуроров

Под Волгоградом облагородили кладбище домашних животных

Экология 04.10.2019 12:23
412 2
04.10.2019 12:23


Благоустройство территории скотомогильника в Дубовке Волгоградской области было проведено по требованию Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Светлана Чайковская, надзорное ведомство указало администрации Дубовки на многочисленные нарушения ветеринарного законодательства на этом объекте. Так, согласно материалам проверки, при въезде на территорию скотомогильника отсутствовал мост через траншею, въездные ворота и навес над биометрической ямой, помещения для вскрытия трупов животных, хранения дезинфицирующих средств, инвентаря и спецодежды. Также из биометрической ямы была не выведена вытяжная труба, а территория скотомогильника не огорожена глухим забором. В адрес администрации было направлено представление об устранении выявленных нарушений. В результате меры были предприняты.
Всего на благоустройство было потрачено 423 тысячи рублей. Сейчас на кладбище животных установлено новое ограждение, металлические ворота, выкопана траншея по периметру сооружения, устроен земляной вал. Через выкопанную траншею оборудован мост, также скотомогильник оборудован иными необходимыми приспособлениями.
Исполнение требований ветеринарного законодательства в остальной части находится на контроле Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры.
 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Доставка по Волгограду-БЕСПЛАТНАЯ! Подробности по т. 955005

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36…
Популярное по теме
Сквозь пальцы?: подозрительная добыча песка взволновала жителей хутора Бобры под Волгоградом
13.09.2019 20:11
45725 42
Подозрительная деятельность в районе хутора Бобры под Волгоградом оказалась на благо народа
16.09.2019 14:12
17654 14
В Волгограде начато расследование массовой гибели птиц и рыбы в пруду в жилом комплексе
20.09.2019 09:59
15850 15
Экология
04.10.2019 14:31
Экология 04.10.2019 14:31
326 0 Обсудить

0
Далее
Экология
04.10.2019 12:37
Экология 04.10.2019 12:37
395 2 Обсудить

0
Далее
Экология
04.10.2019 11:15
Экология 04.10.2019 11:15
373 Обсудить

0
Далее
Экология
01.10.2019 11:50
Экология 01.10.2019 11:50
8126 5 Обсудить

0
Далее
Экология
30.09.2019 15:27
Экология 30.09.2019 15:27
818 0 Обсудить

0
Далее
Экология
29.09.2019 15:55
Экология 29.09.2019 15:55
2224 7 Обсудить

0
Далее
Экология
29.09.2019 12:01
Экология 29.09.2019 12:01
2021 0 Обсудить

0
Далее
Экология
26.09.2019 14:31
Экология 26.09.2019 14:31
2323 1 Обсудить

0
Далее
Экология
25.09.2019 12:49
Экология 25.09.2019 12:49
2654 3 Обсудить

0
Далее
Экология
25.09.2019 10:31
Экология 25.09.2019 10:31
1405 6 Обсудить

0
Далее
Экология
20.09.2019 15:02
Экология 20.09.2019 15:02
5701 5 Обсудить

0
Далее
Экология
20.09.2019 09:59
Экология 20.09.2019 09:59
15850 15 Обсудить

0
Далее
Экология
19.09.2019 10:03
Экология 19.09.2019 10:03
13100 17 Обсудить

0
Далее
Экология
18.09.2019 15:43
Экология 18.09.2019 15:43
9439 4 Обсудить

0
Далее
Экология
16.09.2019 14:12
Экология 16.09.2019 14:12
17654 14 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:29
Абонентам «Ростелекома» стали доступны облачные игрыСмотреть фотографии
15:24
В Волгограде подросток на машине устроил ДТП около школыСмотреть фотографии
15:17
Подследственные экс-депутаты гордумы Волгограда изучают материалы дела на воздухеСмотреть фотографии
14:31
«Управление отходами–Волгоград»: складирование отходов вне специально отведенных мест приводит к образованию стихийных свалокСмотреть фотографии
13:58
Сбербанк поможет решить вопросы по ипотеке в режиме онлайнСмотреть фотографии
13:54
В Волгограде выбрали нового председателя совета ректоров вузовСмотреть фотографии
13:31
Вопрос уборки бесхозной территории у главного музея Волгограда повис в воздухеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:37
Парк железнодорожной больницы Волгограда увеличился на 50 деревьевСмотреть фотографии
12:23
Под Волгоградом облагородили кладбище домашних животныхСмотреть фотографии
11:47
Волгоградская облдума морально готова назначить члена Совета ФедерацииСмотреть фотографии
11:43
Ошиблись на миллион: прокуратура заставила пересчитать плату за капремонт для 303 домов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:24
В Волгоградской гордуме нашли замену новому депутату облдумыСмотреть фотографии
11:15
В Волгоградской области День Дона экологи и волонтеры отмечают большой уборкойСмотреть фотографии
11:08
Квартиры без первого взноса и с компенсацией процентов по кредиту можно купить в новостройках «Синара-Девелопмент»Смотреть фотографии
10:27
В Волгограде оркестр народных инструментов решительно зажег сердца зрителей тяжелым рокомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:34
Волгоградские следователи начали проверку по факту смерти младенца с авиарейса "Грозный-Москва"Смотреть фотографии
09:10
В Волгограде состоится профессиональный турнир бильярдистовСмотреть фотографии
09:04
В Волгограде подгорел супермаркет «Магнит»Смотреть фотографии
19:46
В Волгограде скончалась двухмесячная пассажирка авиарейса "Грозный - Москва"Смотреть фотографии
17:11
«Били ногами по лицу»: волгоградские фанаты «Ротора» пошли под суд за нападение на болельщиков из СаратоваСмотреть фотографииCмотреть видео
15:59
В центре Волгограда под вывеской гостиницы беглого экс-депутата творятся мерзостиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:39
Убит при исполнении: полицейские открыли в Волгограде мемориал в память о погибших коллегахСмотреть фотографииCмотреть видео
15:36
Команда волгоградского «КАУСТИКа» стартовала в областном конкурсе «Лучший по профессии»Смотреть фотографии
15:01
В Волгограде у коммерсанта арестовали 9 автомобилей и доллары США за неуплату НДССмотреть фотографии
14:18
В Волгоградской области наметились признаки ухудшения социально-экономической ситуацииСмотреть фотографии
13:52
ТЦ «Ворошиловский»: начните свой октябрь яркоСмотреть фотографии
13:31
Освоят миллиард: в Волгограде на острове Голодном хотят построить новый коммунальный объектСмотреть фотографии
13:14
В Волгограде вежливый насильник в черном напал на пенсионерку и исчезСмотреть фотографии
13:01
В Волгограде снова подорожал бензинСмотреть фотографии
12:30
Безопасный «ЕвроХим» выходит на новый уровеньСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 