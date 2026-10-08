На острове Сарпинский нашли бешенство у лошади: введен карантин

На острове Сарпинский в Кировском районе Волгограда зафиксирован случай заболевания бешенством. Как сообщили в комитете ветеринарии Волгоградской области, смертельное заболевание выявили у лошади. Возможно, она была укушена зараженным вирусом бешенства диким животным.

В связи с этим в эпизоотическом очаге введен карантин. На острове проводятся мероприятия по дезинфекции и дератизации места обнаружения павшего животного. Также ветспециалисты проверят домашних питомцев во время подворового обхода. А непривитых животных ждет вакцинация от смертельно опасного заболевания.