В Волгоградской области убийца возил труп на инвалидной коляске

Палласовский районный суд Волгоградской области приговорил к 9 годам колонии строгого режима местного жителя, который убил свою знакомую, а потом вывез ее тело в инвалидной коляске и спрятал. Согласно приговору суда, как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, он также должен выплатить сыну погибшей 1,5 миллиона рублей моральной компенсации.

Следствием и судом установлено, что преступление было совершено в ходе алкогольного марафона, который длился несколько дней. В период с 14 по 26 июня текущего года фигурант употреблял спиртное в компании, где и поругался со своей знакомой. Когда женщина прилегла, он сначала несколько раз ударил ее по щекам, а потом начал бить кулаками по лицу и голове, нанося также сильные удары в горло. Полученные травмы оказались смертельными.

После этого убийца завернул тело в одеяло, связал его веревкой и усадил в инвалидную коляску, которую перевез по задним дворам к своему домовладению. Труп он занес в сарай, где накрыл одеялами, чтобы его не нашли.

В СУ СКР по Волгоградской области уточнили, что преступление было совершено жителям села Савинка. Судебная экспертиза установила, что женщина умерла от тупой травмы шеи и перелома подъязычной кости.

Приговор был оглашен по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Подсудимый вину признал частично. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Фото из архива V102.RU