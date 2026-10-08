Главное

Волгоградцам спишут пени за погашенную задолженность по ЖКХ В Волгограде глава Дзержинского района Таций по-тихому покинул свой пост В Волгограде на месте лагеря «ДУЛАГ-205» воздвигнут мемориал «Серебряные» ракетки волгоградских девушек на турнире в Армении «Я застрелил человека»: убийцу многодетного волгоградца привели на первый допрос

Актуально

«Сами вы, наверное, и мухи никогда не обидели»: как сложилась судьба легендарного маршала Василевского

Внимание к себе не привлекал: все, что известно о расстреле многодетного волгоградца в «Магните» и убийце

Тестовый режим истёк: с 1 октября парковки в Волгограде за ноль рублей станут платными

Федеральные новости

Федеральные новости
 Имя расчленителя 8-месячной дочери нашли на мемориале бойцов СВО
В поселке Чертково Ростовской области на новом мемориале участникам Великой Отечественной войны и СВО оказалось высечено имя Якова Майбороды – фигуранта громкого дела об убийстве и расчленении восьмимесячной девочки. Как...
Федеральные новости
 Суд вынес приговор организаторам смертельной экскурсии на неисправном УАЗе в Сочи
В Краснодарском крае вступил в силу приговор по делу о смертельном ДТП с туристами на неисправном «УАЗе». В колонии отправились Сергей Крбашян и Аркадий Кешешян, организовавшие в августе 2025...
Расследования

В Волгоградской области убийца возил труп на инвалидной коляске

Расследования 08.10.2026 19:00
0
08.10.2026 19:00


Палласовский районный суд Волгоградской области приговорил к 9 годам колонии строгого режима местного жителя, который убил свою знакомую, а потом вывез ее тело в инвалидной коляске и спрятал. Согласно приговору суда, как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, он также должен выплатить сыну погибшей 1,5 миллиона рублей моральной компенсации. 

Следствием и судом установлено, что преступление было совершено в ходе алкогольного марафона, который длился несколько дней. В период с 14 по 26 июня текущего года фигурант употреблял спиртное в компании, где и поругался со своей знакомой. Когда женщина прилегла, он сначала несколько раз ударил ее по щекам, а потом начал бить кулаками по лицу и голове, нанося также сильные удары в горло. Полученные травмы оказались смертельными.

После этого убийца завернул тело в одеяло, связал его веревкой и усадил в инвалидную коляску, которую перевез по задним дворам к своему домовладению. Труп он занес в сарай, где накрыл одеялами, чтобы его не нашли. 

В СУ СКР по Волгоградской области уточнили, что преступление было совершено жителям села Савинка. Судебная экспертиза установила, что женщина умерла от тупой травмы шеи и перелома подъязычной кости.

Приговор был оглашен по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Подсудимый вину признал частично. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Фото из архива V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
08.10.2026 19:00
Расследования 08.10.2026 19:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.10.2026 16:59
Расследования 08.10.2026 16:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.10.2026 15:44
Расследования 08.10.2026 15:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.10.2026 09:52
Расследования 08.10.2026 09:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.10.2026 18:49
Расследования 06.10.2026 18:49
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
06.10.2026 16:15
Расследования 06.10.2026 16:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.10.2026 13:30
Расследования 06.10.2026 13:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.10.2026 13:17
Расследования 06.10.2026 13:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.10.2026 09:45
Расследования 06.10.2026 09:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.10.2026 19:33
Расследования 05.10.2026 19:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.10.2026 16:15
Расследования 05.10.2026 16:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.10.2026 15:33
Расследования 04.10.2026 15:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.10.2026 11:24
Расследования 04.10.2026 11:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.10.2026 18:00
Расследования 02.10.2026 18:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.10.2026 12:45
Расследования 02.10.2026 12:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:00
В Волгоградской области объявлена угроза атаки беспилотникамиСмотреть фотографии
21:24
На острове Сарпинский нашли бешенство у лошади: введен карантинСмотреть фотографии
20:59
Волгоградская область передала квадроциклы и дроны в зону СВОСмотреть фотографии
20:40
В Заволжье на три ночи закроют железнодорожный переездСмотреть фотографии
20:10
«Дорога усыпана вещами»: один человек пострадал в массовом ДТП на трассе Волгоград-МоскваСмотреть фотографииCмотреть видео
19:41
«Ядовитыми могут оказаться даже шампиньоны»: волгоградский миколог назвала смертельно опасные грибыСмотреть фотографии
19:00
В Волгоградской области убийца возил труп на инвалидной коляскеСмотреть фотографии
18:25
Под Волгоградом похоронят погибшего в ДНР 21-летнего Артема ДолгиреваСмотреть фотографии
17:57
«Ротор» – «Волга»: названа бригада арбитров на матч 13‑го тураСмотреть фотографии
16:59
«Поставил точку на своих условиях»: в Сети появилась новая порция откровений убийцы судьи КибальниковаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:53
Облсуд изъял криминальные миллионы экс-начальника волгоградского ГИБДДСмотреть фотографии
16:30
Женщина впервые вошла в топ-5 богатейших бизнесменов Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:58
Имя расчленителя 8-месячной дочери нашли на мемориале бойцов СВОСмотреть фотографии
15:44
Треш-блогер Хилми от звонка до звонка отсидел в колонии под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:42
В Волгограде на фоне дневного налёта БПЛА отменены и задерживаются шесть авиарейсовСмотреть фотографии
15:34
Суд вынес приговор организаторам смертельной экскурсии на неисправном УАЗе в СочиСмотреть фотографии
15:20
Волгоградстат зафиксировал подорожание электроэнергии на 11%Смотреть фотографии
15:17
Волгоградцам спишут пени за погашенную задолженность по ЖКХСмотреть фотографии
15:13
В Волгограде эвакуировали аграрный госуниверситетСмотреть фотографии
15:10
Окна вывернуло наизнанку: в Волгограде полиция устанавливает причину загадочного взрыва в МКДСмотреть фотографии
14:51
Берега озера Эльтон окрасились в багровый цветСмотреть фотографии
14:40
ТОЧКА.РФ представил новый сезон «Горизонта приключений» и дал старт новому этапу экологической инициативы в ПоволжьеСмотреть фотографии
14:34
Облздрав сообщил о состоянии 6 пострадавших в перевернувшейся «Газели»Смотреть фотографии
13:40
Волгоградский депутат добровольцем ушел на СВОСмотреть фотографии
12:23
Волгоградцы пожаловались на сбой Яндекс.ПочтыСмотреть фотографии
11:57
В Волгограде досрочно стартует отопительный сезонСмотреть фотографии
11:08
Экс-депутат Коротков проиграл в Волгоградском облсуде битву за 164 млнСмотреть фотографии
10:38
В Новом Рогачике грузовая «Газель» насмерть сбила пешехода у АЗССмотреть фотографииCмотреть видео
10:35
Под Волгоградом перевернулась «Газель» с пассажирами: шестеро пострадалиСмотреть фотографии
09:58
Андрей Бочаров привился от гриппа и прокомментировал эпидобстановку в регионеСмотреть фотографии
 