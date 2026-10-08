



В Волгоградской области настал «золотой» сезон для грибников. И хотя погода пока не слишком щедра на осадки, с пустыми руками фанаты «тихой охоты» не возвращаются ни из лиственных, ни из хвойных лесов. Идеальную картину портит лишь медицинская статистика – с июля до конца октября в регионе традиционно регистрируют случаи отравления грибами. Как собрать в корзину только «правильный» урожай и не попасть на больничную койку, корреспонденты ИА «Высота 102» спросили у специалистов.

«В лучшем случае окажутся просто невкусными»

Волгоградский миколог Инна Землянская шутит, что самые безопасные грибы «растут» на полках магазинов – и то, если речь идет о свежей поставке.

– В нашем регионе существует достаточно много ядовитых грибов – есть даже ядовитые шампиньоны, – рассказывает доцент кафедры фармацевтической, токсикологической химии, фаракогнозии и ботаники ВолгГМУ. – А еще на них крайне похожи бледные поганки. Об этом мы с коллегами говорим буквально каждый сезон, но медицинская статистика по отравлениям, увы, неумолима. Если вы видите, что срезанный вами шампиньон желтеет и пахнет не так, как обычно, поберегите себя и отложите свою находку в сторону. Конечно, это касается и других грибов: к примеру, съедобную рядовку лиловоногую очень легко перепутать с разными видами энтолом, которые признаны ядовитыми.

Кроме ядовитых «двойников», мастерски загримированных природой под своих прославленных собратьев, опасность для горожан таят и грибы, называемые специалистами условно-съедобными.

– В лучшем случае условно-съедобные грибы будут просто невкусными, – отмечает миколог Инна Землянская. – Но некоторые из них содержат так называемые накопительные яды. Съели один раз – ничего, съели другой – тоже ничего. А вот третья или четвертая дегустация становится последней каплей. Такой «бомбой замедленного действия» считаются, к примеру, свинушки. На просторах интернета вы найдете немало историй о том, как прекрасно они подходят к ужину. Однако едят их ровно до тех пор, пока в организме не накапливается нужного количества токсинов, выводящихся из организма плохо и крайне медленно.





«Каждый год – более сотни отравившихся пациентов»

Какими последствиями оборачивается любительская «охота» за грибами, как никто другой знают волгоградские врачи. По словам главного токсиколога Сергея Ларионова, чаще всего в отделении больницы № 25 оказываются неофиты, принимающие за вполне себе добрый урожай пантерный мухомор или бледную поганку.

– Каждый год в Центр острых отравлений Волгоградской области поступает более сотни пациентов с токсическим действием яда, содержащегося в съеденных ими грибах. Увы, не все случаи заканчиваются на позитивной ноте – регистрируются и летальные исходы, – рассказывает главный внештатный токсиколог волгоградского Облздрава. – Причиной самых тяжелых отравлений становится употребление в пищу грибов семейства Аманитиновых рода Мухоморов, в частности, бледной поганки – летальность в этом случае составляет до 50%. Неприятными последствиями оборачивается и дегустация строчков обыкновенных, сатанинского гриба, ложных опят, грибов рода волоконница, из рода рядовка и говорушка, а также мухомора вонючего и мухомора пантерного.





Отравившихся грибами волгоградцев врачи делят на две условные группы – одни в погоне за урожаем привезли домой «запрещенку», а другие пошли по короткому пути и поступились правилами безопасного приготовления.

– Такие грибы, как сыроежки, чернушки, волнушки или валуи требуют тщательного вымачивания для удаления с них млечного сока, который раздражает желудочно-кишечный тракт, – отмечает Сергей Ларионов. – Однако, к сожалению, некоторые волгоградцы этих правил либо не знают вовсе, либо ими пренебрегают. Едва ли не ключевую роль в вопросе выздоровления играет количество съеденных человеком грибов. При этом часто мы наблюдали за тем, что дети поглощают более высокие дозы токсинов, что, увы, повышает вероятность смерти от отравления.

Без фото и сверки со справочниками

Чтобы ужин после «тихой охоты» в лесу не обернулся фатальными последствиями, специалисты советуют горожанам собирать лишь те грибы, в которых они уверены как в самих себе.

– Это правило звучит очень просто и, возможно, даже банально, но особенно сейчас, когда в лесах действительно много различных грибов, волгоградцам нужно быть предельно внимательными, – настаивает Инна Землянская. – К сожалению, во многих чатах я нередко встречаю, что грибники пытаются распознать лесного жителя по фотографии. На самом деле это крайне опасно, потому что на фотографиях многие виды-двойники будут выглядеть идентично, на самом деле отличаясь друг от друга по каким-то микроскопическим признакам. Я сильно сомневаюсь, что на столе каждого любителя «тихой охоты» стоит микроскоп с комплексом реактивов для качественных гистологических реакций и уж тем более секвенатор, в котором по анализу ДНК можно подтвердить, что мы собрали именно то, что изначально планировали. Поэтому правило «не знаешь броду – не суйся в воду» в разгар сезона актуально как никогда.





Повторяя базовые правила любого фаната «грибалки», Сергей Ларионов также советует не полагаться на картинки из справочников и не определять съедобность грибов только по их названию – в различных регионах страны они могут отличаться друг от друга. Специалист также рекомендует:

– Не верьте распространённому мифу о съедобности грибов, если они не оставляют тёмных пятен на серебре или их едят птицы, насекомые, улитки, черви;

– Не пробуйте сырые грибы на вкус;

– Не кормите грибами детей;

– Не покупайте грибы у случайных людей;

– Избегайте употребления грибов, которые ранее вызывали заболевания у вас, ваших родственников или животных;

– Помните, что ядовитые грибы нередко растут рядом со съедобными и могут быть очень похожи на них;

– Не забывайте, что даже съедобные грибы при неправильном приготовлении и хранении могут стать несъедобными и токсичными. Употребление в пищу грибов совместно с алкоголем, а также их приготовление с добавлением алкоголя может активировать некоторые токсины и приводить к возникновению отсроченного токсического синдрома;

– Ешьте грибы в качестве гарнира, а не основного блюда;

– Храните свежие грибы не более суток, а солёные и маринованные грибы – не более года;

– При появлении симптомов отравления не занимайтесь самолечением.

Фото сгенерированы с помощью ИИ