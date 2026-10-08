Главное

Волгоградцам спишут пени за погашенную задолженность по ЖКХ В Волгограде глава Дзержинского района Таций по-тихому покинул свой пост В Волгограде на месте лагеря «ДУЛАГ-205» воздвигнут мемориал «Серебряные» ракетки волгоградских девушек на турнире в Армении «Я застрелил человека»: убийцу многодетного волгоградца привели на первый допрос

Актуально

«Сами вы, наверное, и мухи никогда не обидели»: как сложилась судьба легендарного маршала Василевского

Внимание к себе не привлекал: все, что известно о расстреле многодетного волгоградца в «Магните» и убийце

Тестовый режим истёк: с 1 октября парковки в Волгограде за ноль рублей станут платными

Федеральные новости

Федеральные новости
 Имя расчленителя 8-месячной дочери нашли на мемориале бойцов СВО
В поселке Чертково Ростовской области на новом мемориале участникам Великой Отечественной войны и СВО оказалось высечено имя Якова Майбороды – фигуранта громкого дела об убийстве и расчленении восьмимесячной девочки. Как...
Федеральные новости
 Суд вынес приговор организаторам смертельной экскурсии на неисправном УАЗе в Сочи
В Краснодарском крае вступил в силу приговор по делу о смертельном ДТП с туристами на неисправном «УАЗе». В колонии отправились Сергей Крбашян и Аркадий Кешешян, организовавшие в августе 2025...
Общество

«Ядовитыми могут оказаться даже шампиньоны»: волгоградский миколог назвала смертельно опасные грибы

Общество 08.10.2026 19:41
0
08.10.2026 19:41


В Волгоградской области настал «золотой» сезон для грибников. И хотя погода пока не слишком щедра на осадки, с пустыми руками фанаты «тихой охоты» не возвращаются ни из лиственных, ни из хвойных лесов. Идеальную картину портит лишь медицинская статистика – с июля до конца октября в регионе традиционно регистрируют случаи отравления грибами. Как собрать в корзину только «правильный» урожай и не попасть на больничную койку, корреспонденты ИА «Высота 102» спросили у специалистов.

«В лучшем случае окажутся просто невкусными»

Волгоградский миколог Инна Землянская шутит, что самые безопасные грибы «растут» на полках магазинов – и то, если речь идет о свежей поставке.

– В нашем регионе существует достаточно много ядовитых грибов – есть даже ядовитые шампиньоны, – рассказывает доцент кафедры фармацевтической, токсикологической химии, фаракогнозии и ботаники ВолгГМУ. – А еще на них крайне похожи бледные поганки. Об этом мы с коллегами говорим буквально каждый сезон, но медицинская статистика по отравлениям, увы, неумолима. Если вы видите, что срезанный вами шампиньон желтеет и пахнет не так, как обычно, поберегите себя и отложите свою находку в сторону. Конечно, это касается и других грибов: к примеру, съедобную рядовку лиловоногую очень легко перепутать с разными видами энтолом, которые признаны ядовитыми.

Кроме ядовитых «двойников», мастерски загримированных природой под своих прославленных собратьев, опасность для горожан таят и грибы, называемые специалистами условно-съедобными.

– В лучшем случае условно-съедобные грибы будут просто невкусными, – отмечает миколог Инна Землянская. – Но некоторые из них содержат так называемые накопительные яды. Съели один раз – ничего, съели другой – тоже ничего. А вот третья или четвертая дегустация становится последней каплей. Такой «бомбой замедленного действия» считаются, к примеру, свинушки. На просторах интернета вы найдете немало историй о том, как прекрасно они подходят к ужину. Однако едят их ровно до тех пор, пока в организме не накапливается нужного количества токсинов, выводящихся из организма плохо и крайне медленно.


«Каждый год – более сотни отравившихся пациентов»

Какими последствиями оборачивается любительская «охота» за грибами, как никто другой знают волгоградские врачи. По словам главного токсиколога Сергея Ларионова, чаще всего в отделении больницы № 25 оказываются неофиты, принимающие за вполне себе добрый урожай пантерный мухомор или бледную поганку.

– Каждый год в Центр острых отравлений Волгоградской области поступает более сотни пациентов с токсическим действием яда, содержащегося в съеденных ими грибах. Увы, не все случаи заканчиваются на позитивной ноте – регистрируются и летальные исходы, – рассказывает главный внештатный токсиколог волгоградского Облздрава. – Причиной самых тяжелых отравлений становится употребление в пищу грибов семейства Аманитиновых рода Мухоморов, в частности, бледной поганки – летальность в этом случае составляет до 50%. Неприятными последствиями оборачивается и дегустация строчков обыкновенных, сатанинского гриба, ложных опят, грибов рода волоконница, из рода рядовка и говорушка, а также мухомора вонючего и мухомора пантерного.


Отравившихся грибами волгоградцев врачи делят на две условные группы – одни в погоне за урожаем привезли домой «запрещенку», а другие пошли по короткому пути и поступились правилами безопасного приготовления.

Такие грибы, как сыроежки, чернушки, волнушки или валуи требуют тщательного вымачивания для удаления с них млечного сока, который раздражает желудочно-кишечный тракт, – отмечает Сергей Ларионов. – Однако, к сожалению, некоторые волгоградцы этих правил либо не знают вовсе, либо ими пренебрегают. Едва ли не ключевую роль в вопросе выздоровления играет количество съеденных человеком грибов. При этом часто мы наблюдали за тем, что дети поглощают более высокие дозы токсинов, что, увы, повышает вероятность смерти от отравления.

Без фото и сверки со справочниками

Чтобы ужин после «тихой охоты» в лесу не обернулся фатальными последствиями, специалисты советуют горожанам собирать лишь те грибы, в которых они уверены как в самих себе. 

Это правило звучит очень просто и, возможно, даже банально, но особенно сейчас, когда в лесах действительно много различных грибов, волгоградцам нужно быть предельно внимательными, – настаивает Инна Землянская. – К сожалению, во многих чатах я нередко встречаю, что грибники пытаются распознать лесного жителя по фотографии. На самом деле это крайне опасно, потому что на фотографиях многие виды-двойники будут выглядеть идентично, на самом деле отличаясь друг от друга по каким-то микроскопическим признакам. Я сильно сомневаюсь, что на столе каждого любителя «тихой охоты» стоит микроскоп с комплексом реактивов для качественных гистологических реакций и уж тем более секвенатор, в котором по анализу ДНК можно подтвердить, что мы собрали именно то, что изначально планировали. Поэтому правило «не знаешь броду – не суйся в воду» в разгар сезона актуально как никогда.


Повторяя базовые правила любого фаната «грибалки», Сергей Ларионов также советует не полагаться на картинки из справочников и не определять съедобность грибов только по их названию – в различных регионах страны они могут отличаться друг от друга. Специалист также рекомендует:

– Не верьте распространённому мифу о съедобности грибов, если они не оставляют тёмных пятен на серебре или их едят птицы, насекомые, улитки, черви;

– Не пробуйте сырые грибы на вкус;

– Не кормите грибами детей;

– Не покупайте грибы у случайных людей;

– Избегайте употребления грибов, которые ранее вызывали заболевания у вас, ваших родственников или животных;

– Помните, что ядовитые грибы нередко растут рядом со съедобными и могут быть очень похожи на них;

– Не забывайте, что даже съедобные грибы при неправильном приготовлении и хранении могут стать несъедобными и токсичными. Употребление в пищу грибов совместно с алкоголем, а также их приготовление с добавлением алкоголя может активировать некоторые токсины и приводить к возникновению отсроченного токсического синдрома;

– Ешьте грибы в качестве гарнира, а не основного блюда;

– Храните свежие грибы не более суток, а солёные и маринованные грибы – не более года;

– При появлении симптомов отравления не занимайтесь самолечением.

Фото сгенерированы с помощью ИИ

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
08.10.2026 22:00
Общество 08.10.2026 22:00
Комментарии

0
Далее
Общество
08.10.2026 21:24
Общество 08.10.2026 21:24
Комментарии

0
Далее
Общество
08.10.2026 20:59
Общество 08.10.2026 20:59
Комментарии

0
Далее
Общество
08.10.2026 19:41
Общество 08.10.2026 19:41
Комментарии

0
Далее
Общество
08.10.2026 18:25
Общество 08.10.2026 18:25
Комментарии

0
Далее
Общество
08.10.2026 16:53
Общество 08.10.2026 16:53
Комментарии

0
Далее
Общество
08.10.2026 16:30
Общество 08.10.2026 16:30
Комментарии

0
Далее
Общество
08.10.2026 15:42
Общество 08.10.2026 15:42
Комментарии

0
Далее
Общество
08.10.2026 15:20
Общество 08.10.2026 15:20
Комментарии

0
Далее
Общество
08.10.2026 15:13
Общество 08.10.2026 15:13
Комментарии

0
Далее
Общество
08.10.2026 15:10
Общество 08.10.2026 15:10
Комментарии

0
Далее
Общество
08.10.2026 14:51
Общество 08.10.2026 14:51
Комментарии

0
Далее
Общество
08.10.2026 14:40
Общество 08.10.2026 14:40
Комментарии

0
Далее
Общество
08.10.2026 14:34
Общество 08.10.2026 14:34
Комментарии

0
Далее
Общество
08.10.2026 13:40
Общество 08.10.2026 13:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:00
В Волгоградской области объявлена угроза атаки беспилотникамиСмотреть фотографии
21:24
На острове Сарпинский нашли бешенство у лошади: введен карантинСмотреть фотографии
20:59
Волгоградская область передала квадроциклы и дроны в зону СВОСмотреть фотографии
20:40
В Заволжье на три ночи закроют железнодорожный переездСмотреть фотографии
20:10
«Дорога усыпана вещами»: один человек пострадал в массовом ДТП на трассе Волгоград-МоскваСмотреть фотографииCмотреть видео
19:41
«Ядовитыми могут оказаться даже шампиньоны»: волгоградский миколог назвала смертельно опасные грибыСмотреть фотографии
19:00
В Волгоградской области убийца возил труп на инвалидной коляскеСмотреть фотографии
18:25
Под Волгоградом похоронят погибшего в ДНР 21-летнего Артема ДолгиреваСмотреть фотографии
17:57
«Ротор» – «Волга»: названа бригада арбитров на матч 13‑го тураСмотреть фотографии
16:59
«Поставил точку на своих условиях»: в Сети появилась новая порция откровений убийцы судьи КибальниковаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:53
Облсуд изъял криминальные миллионы экс-начальника волгоградского ГИБДДСмотреть фотографии
16:30
Женщина впервые вошла в топ-5 богатейших бизнесменов Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:58
Имя расчленителя 8-месячной дочери нашли на мемориале бойцов СВОСмотреть фотографии
15:44
Треш-блогер Хилми от звонка до звонка отсидел в колонии под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:42
В Волгограде на фоне дневного налёта БПЛА отменены и задерживаются шесть авиарейсовСмотреть фотографии
15:34
Суд вынес приговор организаторам смертельной экскурсии на неисправном УАЗе в СочиСмотреть фотографии
15:20
Волгоградстат зафиксировал подорожание электроэнергии на 11%Смотреть фотографии
15:17
Волгоградцам спишут пени за погашенную задолженность по ЖКХСмотреть фотографии
15:13
В Волгограде эвакуировали аграрный госуниверситетСмотреть фотографии
15:10
Окна вывернуло наизнанку: в Волгограде полиция устанавливает причину загадочного взрыва в МКДСмотреть фотографии
14:51
Берега озера Эльтон окрасились в багровый цветСмотреть фотографии
14:40
ТОЧКА.РФ представил новый сезон «Горизонта приключений» и дал старт новому этапу экологической инициативы в ПоволжьеСмотреть фотографии
14:34
Облздрав сообщил о состоянии 6 пострадавших в перевернувшейся «Газели»Смотреть фотографии
13:40
Волгоградский депутат добровольцем ушел на СВОСмотреть фотографии
12:23
Волгоградцы пожаловались на сбой Яндекс.ПочтыСмотреть фотографии
11:57
В Волгограде досрочно стартует отопительный сезонСмотреть фотографии
11:08
Экс-депутат Коротков проиграл в Волгоградском облсуде битву за 164 млнСмотреть фотографии
10:38
В Новом Рогачике грузовая «Газель» насмерть сбила пешехода у АЗССмотреть фотографииCмотреть видео
10:35
Под Волгоградом перевернулась «Газель» с пассажирами: шестеро пострадалиСмотреть фотографии
09:58
Андрей Бочаров привился от гриппа и прокомментировал эпидобстановку в регионеСмотреть фотографии
 