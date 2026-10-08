



Несколько автомобилей, в том числе и грузовик «Озон» столкнулись сегодня, 8 октября, на трассе Москва-Волгоград в Михайловке. Очевидцы сообщают о жестком ДТП, произошедшем около 16:00 мск вблизи моста через Медведицу. Проезжающие мимо автомобилисты публикуют видеокадры с места происшествия.

- На проезжей части какие-то пакеты, ящики, фрукты. Дорога усыпана вещами, видимо, высыпалось из попавших в аварию машин. Там примерно 4-5 машин столкнулись, в том числе и грузовик «Озон», - сообщают очевидцы.

В ГУ МВД России по региону сообщили, что информация о ДТП в Михайловском районе поступила в дежурную часть в 15:45 мск. По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель «Газели».

- 19-летний водитель, управляя автомобилем «Газель», на 791-м км ФАД Р-22 «Каспий» совершил наезд на стоящий автомобиль Suzuki Grand Vitara с легковым прицепом и автомобиль Toyota Corolla, который от удара столкнулся с другим автомобилем «Газель», - сообщили в Главке полиции.

Пострадала пассажирка кроссовера Suzuki. Женщину доставили в больницу.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области