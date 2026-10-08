Волгоградская область передала квадроциклы и дроны в зону СВО

Крупная партия двухместных отечественных квадроциклов «Таврида» подготовлена и отправлена из Волгоградской области в зону спецоперации. Как сообщили в администрации региона, по заявкам воинских частей также были приобретены и беспилотные летательные аппараты.

Вся техника закуплена на средства Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО.

Волгоградская область регулярно передает военнослужащим технику и грузы, которые востребованы в зоне спецоперации.

Фото: администрации Волгоградской области