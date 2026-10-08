Под Волгоградом похоронят погибшего в ДНР 21-летнего Артема Долгирева





Жители Новоаннинского Волгоградской области готовятся к печальному событию. 12 октября здесь простятся с 21-летним Артемом Долгиревым, который погиб на СВО 24 ноября 2025 года, сообщает «Новоаннинский сегодня».

Молодой человек в феврале 2024 года подписал контракт с Министерством обороны и отправился в зону СВО, где служил оператором мотострелкового отделения под позывным «Джерри».

Боец пал смертью храбрых во время выполнения задания в селе Александровка-Шультино в ДНР. У героя остались остались мама и жена.



