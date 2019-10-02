Здравоохранение

Путин вызовет губернатора Волгоградской области с коллегами на спецзаседание Госсовета

Здравоохранение 02.10.2019 20:47
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02.10.2019 20:47


О том, что в конце октября будет организовано специальное заседание Госсовета, посвященное вопросам модернизации первичного звена здравоохранения, заявил президент России Владимир Путин, сообщает ИА «Высота 102». По информации Кремля, сегодня на профильном совещании глава государства отметил важность вопросов, связанных с модернизацией первичного звена здравоохранения. «Я подчеркивал, насколько чувствительна эта тема для наших граждан, ведь речь идет о чем – речь идет о ФАПах, районных поликлиниках, районных и межрайонных больницах и подобного рода учреждениях. То есть о таких учреждениях, куда люди приходят чаще всего, больше всего, с чем сталкиваются практически чуть ли не каждый день своей жизни. Мы, безусловно, продолжим обсуждение этих тем и с руководителями регионов, в том числе на специально организованном в конце октября этого года заседании Госсовета», - сказал президент. 
Фото kremlin.ru

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