Политика

В Волгоградской облдуме предложили вернуть миллионы рублей на "депутатскую щедрость"

Политика 02.10.2019 09:58
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02.10.2019 09:58



Старую песню о наказах избирателей затянули отдельные депутаты Волгоградской облдумы, едва вступив в полномочия. Как стало известно ИА «Высота 102», о целесообразности возвращения так называемых депутатских фондов в регпарламенте коллегам на совещании предложили двое слуг народа, отвечающих за экономический и промышленный блоки. «Слуги народа» по-прежнему считают, что данный механизм является эффективным, нацеленным на оказание помощи избирателям. 
Первое организационное заседание областной думы нового созыва состоялось накануне, 30 сентября. Депутаты назначили руководителей профильных комитетов и комиссий. Статусные оплачиваемые должности получили 14 думцев. Еще четверо стали вице-спикерами собрания.
Напомним, от финансирования наказов избирателей Волгоградская областная дума отказалась в ноябре 2014 года. Обсуждение законопроекта тогда вызвало жаркие дискуссии среди законодателей. Каждый народный избранник в год получал 4 млн рублей, которые он тратил на выполнение поступающих обращений – закупку спортинвентаря для школы, протезов для инвалида или скамеек в жилых дворах. 



В глазах электората народный избранник выглядел спасителем и благодетелем, причем за бюджетный счет. Противники данной практики заявляли, что деньги на исполнение наказов, по сути, превратились в предвыборные фонды, за счет которых депутаты поправляли свой имидж перед населением. С предложением отказаться от данного финансового механизма 5 лет назад выступили руководители всех четырех парламентских фракций в облдуме. Их поддержал и губернатор Андрей Бочаров, которому данный механизм показался непрозрачным. «Это не совсем корректный закон. Мы сегодня проводим анализ – куда уходили эти деньги, в какие общественные организации, кто из чьих родственников получал их. Средства  будут доноситься до населения через те инструменты, что у нас есть,  посредством межбюджетных отношений. Кто стоит за этими деньгами  - власть исполнительная или законодательная, человеку не важно. Поддерживаю отмену этого закона. Он для меня совершенно непонятен», - заявлял в 2014 году глава области.
Сэкономленные порядка 150 млн рублей в год при формировании бюджета области решено было направить на финансирование программ, в том числе - по замене окон в образовательных учреждениях.

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