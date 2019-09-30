Политика 30.09.2019 16:59
1116 3
30.09.2019 16:59
Почти стопроцентное единодушие выразили депутаты Волгоградской облдумы при голосовании за кандидатуры заместителей председателя облдумы и председателей комитетов и комиссий. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в частности, за Сергея Булгакова проголосовали 37 депутатов из 38 присутствующих, столько же – за Дмитрия Калашникова, а за Алексея Логинова и Тамару Головачеву – аж 38.
Также депутаты утвердили пакетом, то есть «скопом» и кандидатуры председателей комитетов и комиссий.
Итак, единоросс Савченко возглавит новую комиссию по реализации национальных проектов. Комиссия по вопросам регламента и парламентскому контролю получила руководителя в лице Александра Осипова, Евгению Шаманаеву доверили комиссию по депутатской этике и противодействию коррупции. Наталья Семенова по-прежнему будет руководить комитетом по охране здоровья, Илья Кошкарев остался с бюджетной политикой, за Владимиром Ефимовым сохранился аграрный блок.
Новый комитет по экологическим вопросам достался Ирине Соловьевой. Татьяна Бухтина стала главной по культуре. Руслан Шарифов будет «рулить» комитетом по развитию промышленности. Станислав Коротков стал председателем комитета по экономике, а Михаил Струк - руководителем комитета по государственному строительству. Валентина Гречина теперь - председатель комитета по вопросам строительства и ЖКХ. Депутат Алексей Волоцков возглавил комитет по образованию и молодежной политике, а депутат Борис Коротков – комитет по социальной политике регпарламента.
После утверждения ключевых кандидатур в заседании думы был объявлен перерыв для приема заявлений оставшихся «за бортом» депутатов, изъявивших желание работать в том или ином комитете или комиссии. При этом желание депутатов ограничили максимум тремя комитетами и одной комиссией.
Реклама
Популярное по теме
24.09.2019 14:23
20875 17
30.09.2019 13:44
18788 27
Новый созыв Волгоградской облдумы сроднился на первом же заседании30.09.2019 16:08
В Волгоградской облдуме поделили портфели среди честных людей30.09.2019 14:59
Стали известны имена четырех вице-спикеров Волгоградской облдумы30.09.2019 13:44
Выбрали молодого: лидером фракции «Единой России» в Волгоградской облдуме стал Михаил Струк30.09.2019 11:29
Два депутата-агрария претендуют на кресло руководителя фракции единороссов в Волгоградской облдуме30.09.2019 10:21
«Единая Россия» по-хозяйски распорядилась свободными мандатами Волгоградской гордумы30.09.2019 10:13
Волгоградские коммунисты одобрили фальсификации на выборах29.09.2019 12:38
Омоложение состава Волгоградской облдумы «греет душу» губернатору28.09.2019 18:47
Губернатор назвал второго сенатора от Волгоградской области28.09.2019 12:54
Второй претендент на пост спикера Волгоградской облдумы «болеет» за Александра Блошкина28.09.2019 12:27
Волгоградский губернатор задал тренд на «бережное» кадровое обновление28.09.2019 11:51
Губернатор назвал имя нового спикера Волгоградской облдумы28.09.2019 10:48
В Волгоградской области миллионы на счетах показали только три партии26.09.2019 13:57
Кадры решают всё: в Волгограде «Единая Россия» после выборов созывает конференцию25.09.2019 17:32
Новый сенатор от Волгоградской области подкинул своим бывшим коллегам работу25.09.2019 17:05
Реклама