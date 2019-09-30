Политика

В едином порыве: депутаты Волгоградской облдумы распределили ключевые портфели

Политика 30.09.2019 16:59
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30.09.2019 16:59


Почти стопроцентное единодушие выразили депутаты Волгоградской облдумы при голосовании за кандидатуры заместителей председателя облдумы и председателей комитетов и комиссий. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в частности, за Сергея Булгакова проголосовали 37 депутатов из 38 присутствующих, столько же – за Дмитрия Калашникова, а за Алексея Логинова и Тамару Головачеву – аж 38. 

Также депутаты утвердили пакетом, то есть «скопом» и кандидатуры  председателей комитетов и комиссий. 
Итак, единоросс Савченко возглавит новую комиссию по реализации национальных проектов. Комиссия по вопросам регламента и парламентскому контролю получила руководителя в лице Александра Осипова, Евгению Шаманаеву доверили комиссию по депутатской этике и противодействию коррупции.  Наталья Семенова по-прежнему будет руководить комитетом по охране здоровья, Илья Кошкарев остался с бюджетной политикой, за Владимиром Ефимовым  сохранился аграрный блок.

Новый комитет по экологическим вопросам достался  Ирине Соловьевой. Татьяна Бухтина стала главной по культуре. Руслан Шарифов  будет «рулить» комитетом по развитию промышленности. Станислав Коротков  стал председателем комитета по экономике, а Михаил Струк -  руководителем комитета по государственному строительству. Валентина Гречина теперь - председатель  комитета  по вопросам строительства и ЖКХ. Депутат Алексей Волоцков  возглавил комитет по образованию и молодежной политике, а депутат Борис Коротков – комитет  по социальной политике регпарламента. 
После утверждения ключевых кандидатур в заседании думы был объявлен перерыв для приема заявлений оставшихся «за бортом» депутатов, изъявивших желание работать в том или ином комитете или комиссии. При этом желание депутатов ограничили максимум  тремя комитетами и одной комиссией. 

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