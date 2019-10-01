Происшествия

Лже-полицейские дают пояснения в полиции Волгограда из-за видео ради лайков

Происшествия 01.10.2019 15:42
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01.10.2019 15:42


Установлены личности героев провокационного видео, снятого и размещенного накануне в социальных сетях. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Волгоградской области, на записи двое молодых людей в форменном обмундировании сотрудников полиции  на центральных улицах Волгограда осуществляли проверку документов у граждан, а также предлагали прохожим пройти личный досмотр. При общении с людьми, лже-полицейские  вели себя вызывающе, допускали ненормативную лексику, дискредитируя своим поведением и внешним видом сотрудников полиции, отметили в ГУ МВД.
«Шутниками» оказались 24-летний волгоградец и его 26-летний знакомый.
С их слов, видео они сняли и разместили в интернете для увеличения числа просмотров и сбора «лайков» от подписчиков.
По фактам незаконного использования формы сотрудника полиции и мелкого хулиганства проводится проверка.
 

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