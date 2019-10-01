Лже-полицейские дают пояснения в полиции Волгограда из-за видео ради лайков





Установлены личности героев провокационного видео, снятого и размещенного накануне в социальных сетях. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Волгоградской области, на записи двое молодых людей в форменном обмундировании сотрудников полиции на центральных улицах Волгограда осуществляли проверку документов у граждан, а также предлагали прохожим пройти личный досмотр. При общении с людьми, лже-полицейские вели себя вызывающе, допускали ненормативную лексику, дискредитируя своим поведением и внешним видом сотрудников полиции, отметили в ГУ МВД.

«Шутниками» оказались 24-летний волгоградец и его 26-летний знакомый.

С их слов, видео они сняли и разместили в интернете для увеличения числа просмотров и сбора «лайков» от подписчиков.

По фактам незаконного использования формы сотрудника полиции и мелкого хулиганства проводится проверка.



