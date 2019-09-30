Волгоградская область сохранила здоровые позиции





Волгоградская область сохранила 16-е место в рейтинге регионов по приверженности населения здоровому образу жизни за 2018 год с рейтинговым баллом 73,8. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на рейтинг РИА-Новости , такое же место регион занимал и в 2017 году. Республики Северного Кавказа третий год подряд лидируют в рейтинге, в аутсайдерах – Дальний Восток и Крайний Север. На первом месте Дагестан (90,9 баллов), на втором месте – Чечня, на третьем – Кабардино-Балкария. Четвертое место заняла Адыгея, существенно улучшившая свои позиции по сравнению с прошлым годом (11-е место в 2018 году). На пятом месте – Краснодарский край. На последнем месте рейтинга оказался Камчатский край, на предпоследнем – Еврейская автономная область, третье место с конца заняла Магаданская область. Четвертое и пятое места с конца заняли Забайкальский край и Ненецкий автономный округ.

Эксперты проанализировали восемь показателей: доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, потребление табака, продажа алкоголя, число выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от случайных отравлений алкоголем и доля занятых на работе с вредными и (или) опасными условиями труда. Как отмечается в исследовании, самой распространенной вредной привычкой среди населения России остается употребление алкоголя. Для расчета эксперты использовали показатель продажи алкоголя в пересчете на чистый спирт на одного взрослого жителя региона. В то же время увеличивается количество россиян, которые занимаются спортом и отказываются от вредных привычек.

"В целом можно говорить о том, что распространение принципов здорового образа жизни находит отклик среди населения России. ЗОЖ перестает быть модой и скорее превращается в реальный образ жизни, меняя отношение к себе и своему здоровью. Процесс изменения ценностей запущен, но нужно продолжать работу на всех уровнях для продвижения здоровых привычек в более широкие слои населения", - отмечается в исследовании.



