



Гидрометцентр уточнил прогноз неблагоприятных погодных явлений на территории Волгоградской области. По данным метеорологов, в ближайшие дни на регион обрушится очередная волна ненастий. Специалисты объявили жёлтый уровень погодной опасности сразу по четырём факторам.

С 23:00 16 апреля в отдельных районах прогнозируются обильные осадки. Дожди будут заливать населённые пункты на протяжении 13 часов. Сбавить обороты непогода должна лишь к 12:00 17 апреля.

До 11:00 17 апреля в Волгоградской области действует и предупреждение по ухудшению видимости. Туманы преимущественно будут опускаться в ночные и утренние часы.

К полуночи 18 апреля специалисты прогнозируют завершение прохождения над регионом грозового фронта. Кроме того, с 12:00 17 апреля ожидается усиление порывов ветра до 15-20 м/с. Погода может наладиться лишь к 2:00 18 апреля.

Отметим, как ранее сообщала редакция, долгожданное волгоградцами потепление вновь откладывается. По данным Волгоградского ЦГМС, ощутимое изменение температурного режима возможно лишь к концу следующей недели.

Фото из архива ИА «Высота 102»