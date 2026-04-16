



В Волжском вынесли приговор двоим молодчикам, зверски избившим мужчину на кассе «Магнита» из-за прозвучавшего в их адрес замечания.

События, прогремевшие на весь регион из-за ничем не обоснованной жестокости, произошли в городе-спутнике в мае прошлого года. Заявившись в сетевой магазин, 17-летние и уже судимые Стас К. и Никита Е. вместе с 23-летним Матвеем Пресняковым начали кричать на весь торговый зал, ругаться матом и откровенно провоцировать окружающих. Замечание администратора, которая попыталась снять выходки молодчиков на мобильный телефон, только лишь раззадорили компанию. После угроз расправы и попыток выхватить из рук гаджет, сотрудница магазина нажала тревожную кнопку.





В этот момент в «Магнит» зашел 57-летний волжанин, попросивший дебоширов либо успокоиться, либо выйти из магазина. В ответ на замечание пьяные молодые люди набросились на посетителя, повалив его на пол, пиная ногами, руками и пластиковой бутылкой. На записях с камер видеонаблюдения видно, как несколько раз истекающий кровью мужчина пытается встать на ноги, но на него вновь и вновь обрушивается град ударов. Испугавшиеся работники тем временем наблюдали за происходящим из подсобного помещения.

Останавливать компанию не стал и прибывший на место сотрудник ЧОПа. Судя по кадрам, при нем нападавшие продолжали бить пострадавшего ногами по голове. В больницу избитого мужчину привезли с закрытой черепно-мозговая травмой, ушибом и гематомой головного мозга, а также множественными переломами костей лицевого скелета – нанесенный здоровью ущерб эксперты оценили, как средней тяжести.

Свою вину в нападении обвиняемые полностью признали. Решением Волжского городского суда Стас К. приговорен к трем годам колонии общего режима, его приятель Никита Е. – к трем с половиной годам колонии. Приговор Преснякову, уголовное дело в отношении которого выделяли в отдельное производство, пока не вынесен.

Отметим, что во время расследования выяснилось, что Стас К. уже не в первый раз нападает на людей. Так, 19 февраля 2025 года в баре Волжского он ударил девушку, а 12 апреля 2025 года в том же баре на фоне словесной перепалки приставил нож к животу посетителя и угрожал тому убийством.