Гуцан привел Совфеду плохой пример из Волгограда с алкомаркетом вместо ФОКа В Волгограде спроектируют круговое трамвайное движение у ТРЦ «Акварель» Повреждённые дома и объекты ТЭК: что известно о смертельном ударе ВСУ по Волгоградской области В Волгоградской области запретили вылов рыбца и судака: все виды ограничений для рыбаков С главной площади Волгограда уберут памятник Невскому и уложат на ней газон

«Ротор» – «Сокол»: победа на классе – 1:0

«Закрываемся навсегда!»: в Волгограде на пр. Металлургов начался массовый снос торговых павильонов

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

 Не знавшая о своей беременности ростовчанка родила и бросила сына в роддоме
В Ростовской области 19-летняя девушка неожиданно для самой себя родила сына. Как сообщает Привет-Ростов, ростовчанка в один из дней обратилась к врачам с жалобами на боли в животе.  ...
 Вдовы участников СВО получат право на бесплатное высшее образование
Сегодня, 14 апреля, Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект об предоставлении права вдовам участников СВО на бесплатное получение высшего образования. Уточняется, что мера будет...
Двух зверски избивших покупателя «Магнита» молодчиков отправили в колонию

В Волжском вынесли приговор двоим молодчикам, зверски избившим мужчину на кассе «Магнита» из-за прозвучавшего в их адрес замечания.

События, прогремевшие на весь регион из-за ничем не обоснованной жестокости, произошли в городе-спутнике в мае прошлого года. Заявившись в сетевой магазин, 17-летние и уже судимые Стас К. и Никита Е. вместе с 23-летним Матвеем Пресняковым начали кричать на весь торговый зал, ругаться матом и откровенно провоцировать окружающих. Замечание администратора, которая попыталась снять выходки молодчиков на мобильный телефон, только лишь раззадорили компанию. После угроз расправы и попыток выхватить из рук гаджет, сотрудница магазина нажала тревожную кнопку.



В этот момент в «Магнит» зашел 57-летний волжанин, попросивший дебоширов либо успокоиться, либо выйти из магазина. В ответ на замечание пьяные молодые люди набросились на посетителя, повалив его на пол, пиная ногами, руками и пластиковой бутылкой. На записях с камер видеонаблюдения видно, как несколько раз истекающий кровью мужчина пытается встать на ноги, но на него вновь и вновь обрушивается град ударов. Испугавшиеся работники тем временем наблюдали за происходящим из подсобного помещения.

Останавливать компанию не стал и прибывший на место сотрудник ЧОПа. Судя по кадрам, при нем нападавшие продолжали бить пострадавшего ногами по голове. В больницу избитого мужчину привезли с закрытой черепно-мозговая травмой, ушибом и гематомой головного мозга, а также множественными переломами костей лицевого скелета – нанесенный здоровью ущерб эксперты оценили, как средней тяжести.

Свою вину в нападении обвиняемые полностью признали. Решением Волжского городского суда Стас К. приговорен к трем годам колонии общего режима, его приятель Никита Е. – к трем с половиной годам колонии. Приговор Преснякову, уголовное дело в отношении которого выделяли в отдельное производство, пока не вынесен.

Отметим, что во время расследования выяснилось, что Стас К. уже не в первый раз нападает на людей. Так, 19 февраля 2025 года в баре Волжского он ударил девушку, а 12 апреля 2025 года в том же баре на фоне словесной перепалки приставил нож к животу посетителя и угрожал тому убийством.

11:38
В Волгоградской области главку МВД России исполнилось 107 летСмотреть фотографии
11:34
436 самозанятых волгоградцев заработают себе на больничныеСмотреть фотографии
11:26
В Волжском вновь покалечили гипсового суслика-читателяСмотреть фотографии
11:09
В Урюпинске 17 апреля отключат отоплениеСмотреть фотографии
11:00
Двое волгоградок сгорели в деревянном домеСмотреть фотографии
10:55
Волгоградцев предупредили о ливнях с грозами и сильном ветре на исходе неделиСмотреть фотографии
10:51
В Санкт-Петербурге простятся с погибшим на СВО экс-полицейским из КамышинаСмотреть фотографии
10:44
Зорро, Гриша, Волга и Любаша: читатели ИА «Высота 102» предложили новые имена для спасенных из жутких условий львовСмотреть фотографии
10:31
Под Волгоградом производитель продлил жизнь говяжьим почкамСмотреть фотографии
10:27
Волгоградская облдума пересмотрит отставку экс-депутата КоротковаСмотреть фотографии
10:18
Под Волгоградом приставы выставили на торги останки двух самолётовСмотреть фотографии
10:13
Двух зверски избивших покупателя «Магнита» молодчиков отправили в колониюСмотреть фотографииCмотреть видео
09:29
«На радость любителям полярных сияний»: в субботу Волгоград накроет 6-балльная магнитная буряСмотреть фотографии
09:29
Гумконвой из Волгоградской области прибыл в ДагестанСмотреть фотографииCмотреть видео
09:09
В Волгограде обсудят формат шествия «Бессмертного полка»Смотреть фотографии
09:07
MAX перестал пускать волгоградских пользователей при включенном VPNСмотреть фотографии
08:24
Виртуозы вторых партий: «Волжаночка‑ГРАСС‑УОР» взяла второй сет у «Томички», но уступила матч 1:3Смотреть фотографии
08:21
Путин посмертно наградил 10 бойцов СВО из ВолжскогоСмотреть фотографии
07:59
«Нынешняя погода не стояла и рядом»: волгоградские синоптики напомнили о самом холодном апрелеСмотреть фотографии
07:49
За ночь над регионами России сбили 207 беспилотников ВСУ: погибли двое детейСмотреть фотографии
07:24
«Ротор» выиграл четвертый матч подряд: мяч Давида Давидяна вошёл в ТОП‑5 голов тураСмотреть фотографии
07:14
Зарплату волгоградским медикам будут начислять по новой системеСмотреть фотографии
06:54
85-летняя бабушка на острове Сарпинский пырнула ножом гостьюСмотреть фотографии
06:46
Сильнейший аллерген накрывает все больше районов Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:26
В Волгограде продолжают дорожать свежие помидоры и огурцыСмотреть фотографии
06:02
«Дотянуть бы до зарплаты»: волгоградцы рассказали, почему не раскупают билеты на концерты приезжих звездСмотреть фотографии
21:58
В Волгоградской области Росстат высмотрел нулевое подорожание бензинаСмотреть фотографии
21:23
В Волгограде упавший с крыши МКД школьник переведён из реанимацииСмотреть фотографии
20:50
Москву и Волгоград на майские праздники свяжут дополнительные рейсы поездовСмотреть фотографии
20:25
«Работает только одна группа»: под Волгоградом детсад отогревают с помощью электрообогревателейСмотреть фотографии
 