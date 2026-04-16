Гуцан привел Совфеду плохой пример из Волгограда с алкомаркетом вместо ФОКа В Волгограде спроектируют круговое трамвайное движение у ТРЦ «Акварель» Повреждённые дома и объекты ТЭК: что известно о смертельном ударе ВСУ по Волгоградской области В Волгоградской области запретили вылов рыбца и судака: все виды ограничений для рыбаков С главной площади Волгограда уберут памятник Невскому и уложат на ней газон

«Ротор» – «Сокол»: победа на классе – 1:0

«Закрываемся навсегда!»: в Волгограде на пр. Металлургов начался массовый снос торговых павильонов

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Федеральные новости
 Не знавшая о своей беременности ростовчанка родила и бросила сына в роддоме
В Ростовской области 19-летняя девушка неожиданно для самой себя родила сына. Как сообщает Привет-Ростов, ростовчанка в один из дней обратилась к врачам с жалобами на боли в животе.  ...
 Вдовы участников СВО получат право на бесплатное высшее образование
Сегодня, 14 апреля, Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект об предоставлении права вдовам участников СВО на бесплатное получение высшего образования. Уточняется, что мера будет...
Под Волгоградом приставы выставили на торги останки двух самолётов

Общество 16.04.2026 10:18
16.04.2026 10:18


В Светлоярском районе Волгоградской области приставы выставили на торги останки двух самолётов российского и польского производства. Воздушные суда долгое время находились в заброшенном состоянии, из-за чего требуют восстановления.

С молотка должны уйти фрагменты самолёта-амфибии серии «Бриз» с бортовым номером RA-0459G. Судно было выпущено в 2005 году самарской компанией «Аэропракт». Как ожидалось, эта модель станет крупносерийной и заложит костяк авиасудов общего назначения, однако, несмотря на ставку правительства, масштабировать производство не удалось.

В кабину самолёта могут поместиться пилот и до трёх пассажиров. Максимальная дистанция перелёта – до 1 тыс. км.

За разукомплектованный экземпляр планируется выручить не менее 2 млн рублей.

Также на продажу выставлены фрагменты самолёта Ан-2. Воздушное судно было произведено на польском заводе PZL-MIELEC в октябре 1980 года. Согласно открытым данным, в марте 2002 года с самолётом произошёл инцидент, связанный с нештатной работой двигателя, при этом экипажу удалось благополучно посадить самолёт.

Стоимость полувекового разобранного самолёта оценена в 967 тыс. рублей.

Отметим, оба воздушных судна ранее принадлежали авиакомпании "АГРОЛЕТ". Организация была признана должником, а всё имущество СПИ СОСП по Волгоградской области арестовано, после чего оценено и размещено для реализации. Ранее, в марте 2026 года, уже предпринимались попытки пустить самолёты с молотка, однако желающих их приобрести так и не нашлось. Повторный аукцион специалисты попытаются произвести 8 мая.

Фото: Госторги

11:38
В Волгоградской области главку МВД России исполнилось 107 летСмотреть фотографии
11:34
436 самозанятых волгоградцев заработают себе на больничныеСмотреть фотографии
11:26
В Волжском вновь покалечили гипсового суслика-читателяСмотреть фотографии
11:09
В Урюпинске 17 апреля отключат отоплениеСмотреть фотографии
11:00
Двое волгоградок сгорели в деревянном домеСмотреть фотографии
10:55
Волгоградцев предупредили о ливнях с грозами и сильном ветре на исходе неделиСмотреть фотографии
10:51
В Санкт-Петербурге простятся с погибшим на СВО экс-полицейским из КамышинаСмотреть фотографии
10:44
Зорро, Гриша, Волга и Любаша: читатели ИА «Высота 102» предложили новые имена для спасенных из жутких условий львовСмотреть фотографии
10:31
Под Волгоградом производитель продлил жизнь говяжьим почкамСмотреть фотографии
10:27
Волгоградская облдума пересмотрит отставку экс-депутата КоротковаСмотреть фотографии
10:18
Под Волгоградом приставы выставили на торги останки двух самолётовСмотреть фотографии
10:13
Двух зверски избивших покупателя «Магнита» молодчиков отправили в колониюСмотреть фотографииCмотреть видео
09:29
«На радость любителям полярных сияний»: в субботу Волгоград накроет 6-балльная магнитная буряСмотреть фотографии
09:29
Гумконвой из Волгоградской области прибыл в ДагестанСмотреть фотографииCмотреть видео
09:09
В Волгограде обсудят формат шествия «Бессмертного полка»Смотреть фотографии
09:07
MAX перестал пускать волгоградских пользователей при включенном VPNСмотреть фотографии
08:24
Виртуозы вторых партий: «Волжаночка‑ГРАСС‑УОР» взяла второй сет у «Томички», но уступила матч 1:3Смотреть фотографии
08:21
Путин посмертно наградил 10 бойцов СВО из ВолжскогоСмотреть фотографии
07:59
«Нынешняя погода не стояла и рядом»: волгоградские синоптики напомнили о самом холодном апрелеСмотреть фотографии
07:49
За ночь над регионами России сбили 207 беспилотников ВСУ: погибли двое детейСмотреть фотографии
07:24
«Ротор» выиграл четвертый матч подряд: мяч Давида Давидяна вошёл в ТОП‑5 голов тураСмотреть фотографии
07:14
Зарплату волгоградским медикам будут начислять по новой системеСмотреть фотографии
06:54
85-летняя бабушка на острове Сарпинский пырнула ножом гостьюСмотреть фотографии
06:46
Сильнейший аллерген накрывает все больше районов Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:26
В Волгограде продолжают дорожать свежие помидоры и огурцыСмотреть фотографии
06:02
«Дотянуть бы до зарплаты»: волгоградцы рассказали, почему не раскупают билеты на концерты приезжих звездСмотреть фотографии
21:58
В Волгоградской области Росстат высмотрел нулевое подорожание бензинаСмотреть фотографии
21:23
В Волгограде упавший с крыши МКД школьник переведён из реанимацииСмотреть фотографии
20:50
Москву и Волгоград на майские праздники свяжут дополнительные рейсы поездовСмотреть фотографии
20:25
«Работает только одна группа»: под Волгоградом детсад отогревают с помощью электрообогревателейСмотреть фотографии
 