Под Волгоградом приставы выставили на торги останки двух самолётов





В Светлоярском районе Волгоградской области приставы выставили на торги останки двух самолётов российского и польского производства. Воздушные суда долгое время находились в заброшенном состоянии, из-за чего требуют восстановления.

С молотка должны уйти фрагменты самолёта-амфибии серии «Бриз» с бортовым номером RA-0459G. Судно было выпущено в 2005 году самарской компанией «Аэропракт». Как ожидалось, эта модель станет крупносерийной и заложит костяк авиасудов общего назначения, однако, несмотря на ставку правительства, масштабировать производство не удалось.

В кабину самолёта могут поместиться пилот и до трёх пассажиров. Максимальная дистанция перелёта – до 1 тыс. км.

За разукомплектованный экземпляр планируется выручить не менее 2 млн рублей.

Также на продажу выставлены фрагменты самолёта Ан-2. Воздушное судно было произведено на польском заводе PZL-MIELEC в октябре 1980 года. Согласно открытым данным, в марте 2002 года с самолётом произошёл инцидент, связанный с нештатной работой двигателя, при этом экипажу удалось благополучно посадить самолёт.

Стоимость полувекового разобранного самолёта оценена в 967 тыс. рублей.

Отметим, оба воздушных судна ранее принадлежали авиакомпании "АГРОЛЕТ". Организация была признана должником, а всё имущество СПИ СОСП по Волгоградской области арестовано, после чего оценено и размещено для реализации. Ранее, в марте 2026 года, уже предпринимались попытки пустить самолёты с молотка, однако желающих их приобрести так и не нашлось. Повторный аукцион специалисты попытаются произвести 8 мая.

