



Метеозависимые волгоградцы, к своей радости уже давно не вспоминавшие о давящих головных болях, переживут очередную магнитную бурю.

В субботу, 18 апреля, геомагнитные возмущения достигнут 6 баллов. Пик их активности придется на утренние часы. Во второй половине дня ситуация стабилизируется, а к вечеру и вовсе сгладится до идеальных показателей.

- Стабилизация на Солнце имеет глобальный характер. На выходных, на радость любителям полярных сияний и к огорчению тех, кто связывает космическую погоду с самочувствием, придет новая серия возмущений от очередной корональной дыры, - сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По словам волгоградских врачей, в дни магнитных бурь пациенты с хроническими заболеваниями действительно могут неважно себя чувствовать. Однако горожанам, склонным к изменениям состояния, советуют не зацикливаться на прогнозах и не осложнять ситуацию самим предвкушением дня Х.

