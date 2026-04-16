



В рамках финального этапа чемпионата России по волейболу среди женских команд Первой лиги состоялся матч второго игрового дня между «Томичкой» (Томск) и «Волжаночкой‑ГРАСС‑УОР» (Волгоград). Хозяйки площадки одержали победу со счётом 3:1, продемонстрировав умение играть на результат.

Игра началась с напряжённой борьбы: к середине первой партии «Волжаночка» даже вела в счёте – 16:15. Однако затем произошёл резкий перелом: «Томичка» набрала десять очков подряд, не позволив волгоградкам взять ни одного. В итоге первый сет остался за хозяйками площадки – 25:16.





Вторая партия стала настоящим испытанием для обеих команд. Результат 27:29 в пользу «Волжаночки» говорит сам за себя – это была самая напряжённая часть матча. Волгоградские волейболистки проявили характер: с самого начала они захватили инициативу, уверенно контролировали ход игры и в упорной борьбе вырвали победу, сравняв счёт в матче (1:1).

Не собираясь упускать победу, «Томичка» переломила ход третьего игрового отрезка. Несмотря на то что «Волжаночка» повела в начале сета, томские волейболистки быстро перехватили инициативу. Уверенные подачи и грамотная работа связующей позволили хозяйкам площадки наращивать преимущество – партия завершилась со счётом 25:13 в их пользу, продемонстрировав слаженную игру на блоке и точные атаки.

Четвёртый сет закрепил успех «Томички» – 25:10 в их пользу. Томские волейболистки сразу задали высокий темп, не оставив волгоградкам шансов на спасение.

«Томичка» (Томск) – «Волжаночка‑ГРАСС‑УОР» (Волгоград) – 3:1 (25:16; 27:29; 25:13; 25:10).

Следующий матч состоится 16 апреля. «Волжаночка-ГРАСС» сыграет с «СурГУ-Аверс» из Сургута.

Александр Веселовский

Фото Дмитрия Кандинского