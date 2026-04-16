Главное

Гуцан привел Совфеду плохой пример из Волгограда с алкомаркетом вместо ФОКа В Волгограде спроектируют круговое трамвайное движение у ТРЦ «Акварель» Повреждённые дома и объекты ТЭК: что известно о смертельном ударе ВСУ по Волгоградской области В Волгоградской области запретили вылов рыбца и судака: все виды ограничений для рыбаков С главной площади Волгограда уберут памятник Невскому и уложат на ней газон

Актуально

«Ротор» – «Сокол»: победа на классе – 1:0

«Закрываемся навсегда!»: в Волгограде на пр. Металлургов начался массовый снос торговых павильонов

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Федеральные новости

 Не знавшая о своей беременности ростовчанка родила и бросила сына в роддоме
В Ростовской области 19-летняя девушка неожиданно для самой себя родила сына. Как сообщает Привет-Ростов, ростовчанка в один из дней обратилась к врачам с жалобами на боли в животе.  ...
Федеральные новости
 Вдовы участников СВО получат право на бесплатное высшее образование
Сегодня, 14 апреля, Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект об предоставлении права вдовам участников СВО на бесплатное получение высшего образования. Уточняется, что мера будет...
Спорт

Виртуозы вторых партий: «Волжаночка‑ГРАСС‑УОР» взяла второй сет у «Томички», но уступила матч 1:3

Спорт 16.04.2026 08:24
0
16.04.2026 08:24


В рамках финального этапа чемпионата России по волейболу среди женских команд Первой лиги состоялся матч второго игрового дня между «Томичкой» (Томск) и «Волжаночкой‑ГРАСС‑УОР» (Волгоград). Хозяйки площадки одержали победу со счётом 3:1, продемонстрировав умение играть на результат.

Игра началась с напряжённой борьбы: к середине первой партии «Волжаночка» даже вела в счёте – 16:15. Однако затем произошёл резкий перелом: «Томичка» набрала десять очков подряд, не позволив волгоградкам взять ни одного. В итоге первый сет остался за хозяйками площадки – 25:16.


Вторая партия стала настоящим испытанием для обеих команд. Результат 27:29 в пользу «Волжаночки» говорит сам за себя – это была самая напряжённая часть матча. Волгоградские волейболистки проявили характер: с самого начала они захватили инициативу, уверенно контролировали ход игры и в упорной борьбе вырвали победу, сравняв счёт в матче (1:1).

Не собираясь упускать победу, «Томичка» переломила ход третьего игрового отрезка. Несмотря на то что «Волжаночка» повела в начале сета, томские волейболистки быстро перехватили инициативу. Уверенные подачи и грамотная работа связующей позволили хозяйкам площадки наращивать преимущество – партия завершилась со счётом 25:13 в их пользу, продемонстрировав слаженную игру на блоке и точные атаки.

Четвёртый сет закрепил успех «Томички» – 25:10 в их пользу. Томские волейболистки сразу задали высокий темп, не оставив волгоградкам шансов на спасение.

«Томичка» (Томск) – «Волжаночка‑ГРАСС‑УОР» (Волгоград) – 3:1 (25:16; 27:29; 25:13; 25:10).

Следующий матч состоится 16 апреля. «Волжаночка-ГРАСС» сыграет с «СурГУ-Аверс» из Сургута.

Александр Веселовский

Фото Дмитрия Кандинского

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
16.04.2026 08:24
Спорт 16.04.2026 08:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.04.2026 07:24
Спорт 16.04.2026 07:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.04.2026 09:06
Спорт 15.04.2026 09:06
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.04.2026 07:56
Спорт 15.04.2026 07:56
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.04.2026 15:01
Спорт 14.04.2026 15:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.04.2026 08:19
Спорт 14.04.2026 08:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.04.2026 07:43
Спорт 14.04.2026 07:43
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.04.2026 13:32
Спорт 13.04.2026 13:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.04.2026 19:00
Спорт 12.04.2026 19:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.04.2026 18:20
Спорт 12.04.2026 18:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.04.2026 17:45
Спорт 12.04.2026 17:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.04.2026 10:10
Спорт 12.04.2026 10:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.04.2026 20:50
Спорт 11.04.2026 20:50
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.04.2026 17:01
Спорт 11.04.2026 17:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.04.2026 16:09
Спорт 11.04.2026 16:09
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

