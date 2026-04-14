Вдовы участников СВО получат право на бесплатное высшее образование





Сегодня, 14 апреля, Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект об предоставлении права вдовам участников СВО на бесплатное получение высшего образования. Уточняется, что мера будет распространяться также и на вдовцов.

Кроме того, принятая мера распространяется на вдов и вдовцов ополченцев Донбасса, погибших в связи с участием в боевых действиях в составе Вооруженных сил ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР начиная с 11 мая 2014 года или умерших вследствие увечья либо заболеваний, полученных в связи с участием в указанных боевых действиях.

По мнению депутатов ГД, мера поможет супругам погибших, находящихся в социально уязвимом положении, поскольку потеря кормильца обусловливает необходимость их устройства на работу.