



Читатели ИА «Высота 102» откликнулись на предложение сотрудников зооцентра «Дино» и придумали свои варианты имен для пятерки львов, привезенных из непростых условий частного зоопарка в Дербенте.

Львов, которые привыкают к просторным вольерам и с радостью нежатся на солнце, горожане хотели бы назвать более брутально. Подходящими хищникам именами они сочли Леон, Тигран, Зорро, Ричи, Раджа, Карен, Гром и Томас. Есть и более экзотические версии – авторы комментариев сочли идеальными такие варианты, как Комбат и Баркас или более простые, «житейские» клички – Жора и Боря, Гриша и Гера.

Статным львицам требуются такие же звучные клички, решили наши читатели. Волгоградцы уверены, что трем хищным красоткам как нельзя лучше подойдут имена Марго или Маша, Волга или Луара, а также нежные и, возможно, смягчающие их строгий нрав Маняша, Любаша и Дива. Все предложенные горожанами варианты корреспонденты ИА «Высота 102» передадут сотрудникам зооцентра.

О непростой судьбе пятерки львов, вывезенных волонтерами из Дербента, мы рассказывали не раз. Хищники, которым жизненно необходим простор и солнечный свет, долгое время ютились в бетонных «казематах» без окон и обходили стороной горы собственных фекалий.

Несмотря на решение суда об изъятии животных, расставаться с ними прежние владельцы все же не собирались. По словам волгоградцев, забирать львов им пришлось вместе с полицейскими и сотрудниками Росгвардии.

- Эти люди категорически отказывались идти на контакт, передавать на животных какие-либо документы, напирая на то, что так сильно любят каждого из них, что не готовы к расставанию. Но, на мой взгляд, ситуация была куда более прозаичной. Владельцы, во-первых, использовали львов для размножения и последующей продажи малышей, а, во-вторых, предлагали взять хищников в аренду – подобные объявления появлялись в запрещенных социальных сетях. Естественно, что перед отправкой на фотосессию или на чей-то день рождения их накачивали транквилизаторами – любой, даже маленький хищник, будет кусаться и сопротивляться. Таким образом за сезон люди могли заработать два-три миллиона, - рассказывала руководитель волгоградского зооцентра «Дино» Анжела Макарова.

Новую главу в жизни хищников начнут с качественного обследования и реабилитации. После этого оправившиеся от стресса животные могут обрести новый дом в одном из зоопарков. Однако пока никакой однозначности в этом вопросе нет.

Фото волгоградского зооцентра "Дино"