Гумконвой из Волгоградской области прибыл в Дагестан

Колонна грузовиков с гуманитарной помощью из Волгоградской области ночью 16 апреля прибыла в Махачкалу. Сегодня утром начнется разгрузка фур, которые привезли в республику необходимые продукты и товары.
Несколько дней назад губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров дал поручение профильным ведомствам разработать план по оказанию помощи Дагестану, который серьезно пострадал в результате катастрофического наводнения и аномальных осадков. Жители региона не остались в стороне, и в кратчайшие сроки помощь была собрана.
Видео администрации Волгоградской области