Под Волгоградом производитель продлил жизнь говяжьим почкам





Россельхознадзор выявил нарушение при оформлении ветеринарной документации в организации, занимающейся производством продуктов питания в Иловлинском районе Волгоградской области.

По данным межрегионального управления Россельхознадзора, ветеринарным специалистом ГБУ ВО «Иловлинская райСББЖ» оформлен производственный сертификат на субпродукты «говяжьи» замороженные (почки) со сроком годности до 16 июня 2026 года. Однако через транзакцию «переработка/производство» срок годности продукции был продлен, что является нарушением нескольких регламентов и ветеринарных правил.

Предприятию было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено принять меры по их соблюдению. Записи журналов в компоненте «Меркурий» аннулированы. Ветеринарному специалисту в ФГИС «ВетИС-Паспорт» выдано предупреждение.