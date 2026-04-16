



За прошедшую ночь над семи регионами России, а также над Черным и Азовскими морями сбили 207 украинских беспилотников.

БПЛА самолетного типа уничтожили в Белгородской, Курской и Брянской областях. Украинские дроны рвались и в Смоленскую, Орловскую области, а также в Республику Крым.

В Туапсе жертвами атаки стали двое детей в возрасте 5 и 14 лет, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Волгоградскую область очередной террористический акт этой ночью не коснулся.

