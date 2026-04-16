В Волгограде обсудят формат шествия «Бессмертного полка»





Формат проведения «Бессмертного полка» в каждом конкретном регионе определяет самостоятельно.

- Акция пройдет при любых обстоятельствах. Решение о проведение шествий 9 мая традиционно примут главы субъектов с учетом рекомендаций оперштабов и требований безопасности, - заявила на пресс-конференции сопредседатель Центрального штаба движения Елена Цунаева.

В какой бы форме мероприятия ни проходило в разных уголках страны, о героях Великой Отечественной войны вспомнят именно 9 мая, подчеркнули организаторы.

- Перенос шествия Бессмертного полка на какие-либо другие дни недопустим. Оно проводится только 9 мая, - заключила Елена Цунаева.

В этом году в строю «Бессмертного полка» объединятся жители 120 стран. По словам координаторов, за рубежом акция пройдет в разных форматах – от шествий до возложения цветов к мемориалам советских воинов.

В Волгограде о праздничном шествии пока не сообщалось. На сегодняшний день известно лишь, что в День Победы в городе пройдет традиционный парад. В этом году его перенесут с площади Павших Борцов на центральную набережную.

