



Апрельская погода пока не балует волгоградцев теплыми и располагающими к долгим прогулкам деньками. После резкого обрушения температур горожане и вовсе заговорили о том, что «уже давно не помнят такого холода». Между тем, синоптики, не разделяющие любви к громким формулировкам, заверяют в обратном и отмечают, что резкие виражи и «заносы» на поворотах – абсолютная норма для апреля. Так ли это, выясняли корреспонденты ИА «Высота 102».

В конце февраля изрядно уставшим от зимы и ее катаклизмов волгоградцам предвещали существенные перемены. Причем, со знаком плюс. Метеорологи «Яндекс.Погоды» заявляли, что грядущая весна может стать одной из самых теплых за последние 30 лет. Мартовское потепление, когда часть волгоградцев не просто облегчила свой гардероб, но и без сомнений сбросила куртки, давало надежду – все идет по плану. Однако уже в апреле погода резко смешала все карты и вслед за проливными дождями отправила в Волгоград прохладную, а порой и откровенно зябкую погоду.





По словам специалистов ЦГМС, в ближайшие дни накрывший регион циклон ослабит свое влияние, но ожидать резкого потепления волгоградцам не стоит аж до конца следующей недели.

Несмотря на неблагосклонность «небесной канцелярии», говорить о каких-то аномалиях пока не приходится. Синоптики напоминают, что в 1945 году в середине апреля холодало до 4 градусов мороза. А вот самую низкую среднемесячную температуру в Волгоградской области регистрировали в апреле 2003- го. Тогда столбики термометра показывали в среднем не выше 7 градусов.

Удивляться проделкам непостоянной погоды волгоградцам приходилось и в последние несколько лет. Правда, на сей раз горожане разводили руками не из-за вернувшихся морозов, а из-за цветущих в начале апреля деревьев вишни и абрикоса. Раскрывающиеся раньше срока тюльпаны, сирень, отцветающую еще до начала майских праздников, жители стали воспринимать едва ли не как новую норму. Однако в этом году природа вновь доказала поистине философскую мысль – нет ничего постоянного.





- Подобная смена погоды вполне естественна для апреля, и никакой аномалией не является. Нам не просто знакомы, но уже и привычны ситуации, когда после резкого потепления в регион «затекает» холод и возвращаются заморозки, - констатировала начальник отдела гидрометеообеспечения волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева.

