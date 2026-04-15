



В Ростовской области 19-летняя девушка неожиданно для самой себя родила сына. Как сообщает Привет-Ростов, ростовчанка в один из дней обратилась к врачам с жалобами на боли в животе.

По данным издания, спонтанные роды пришлось принимать специалистам в Ростове-на-Дону.

– В конце апреля 19-летняя девушка обратилась к врачам с жалобами на боли внизу живота, не подозревая о своём состоянии. Во время осмотра медики выявили, что пациентка находится на 43-й неделе беременности, что считается переношенным сроком. После этого её срочно направили в родильное отделение, – передают журналисты.

Родоразрешение прошло благополучно – на свет молодая женщина произвела мальчика весом 3500 граммов, однако, как выяснилось, воспитывать она его не собиралась. После рождения ребенка ростовчанка написала отказ и оставила малыша в роддоме.

К счастью, очень скоро мальчика усыновила семья из Ростова.