«Единая Россия» по-хозяйски распорядилась свободными мандатами Волгоградской гордумы

Политика 30.09.2019 10:13
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30.09.2019 10:13
Освободившиеся после выборов 8 сентября мандаты депутатов Волгоградской гордумы получили Дмитрий Федюшкин и Сергей Сидельников. Как сообщает ИА «Высота 102», решение принято сегодня на заседании президиума регионального политсовета «Единой России». Места в представительном собрании стали вакантны после избрания Алексея Волоцкова и Андрея Таева в региональный парламент.
Дмитрий Федюшкин был депутатом Волгоградской гордумы прошлого созыва, по итогам выбров 2018 года в представительное собрание не прошел. Партия решила дать молодому политику второй шанс. Сергей Сидельников - товарищ областного парламентария Руслана Шарифова - в настоящее время возглавляет строительную компанию «Лига-Сервис». В начале 2000-х годов руководил реготделением общественной организации «Молодежное единство», ныне известной как МГЕР. В разные годы успел поработать психологом, преподавателем вуза, помощником депутата Госдумы и спикера Волгоградской гордумы, заместителем директора МУП «ПАТП-7» и ГБУК «Волгоградский областной киновидеоцентр».
Всего в Волгоградской гордуме после прошедших выборов освободилось 3 мандата. Кроме Таева и Волоцкова, представительное собрание покидает депутат по Центральному одномандатному округу Алексей Рыгин. Его мандат будет разыгран на довыборах, которые пройдут в 2019 году.
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