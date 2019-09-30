«Единая Россия» по-хозяйски распорядилась свободными мандатами Волгоградской гордумы

Сергей Сидельников - товарищ областного парламентария Руслана Шарифова - в настоящее время возглавляет строительную компанию «Лига-Сервис». В начале 2000-х годов руководил реготделением общественной организации «Молодежное единство», ныне известной как МГЕР. В разные годы успел поработать психологом, преподавателем вуза, помощником депутата Госдумы и спикера Волгоградской гордумы, заместителем директора МУП «ПАТП-7» и ГБУК «Волгоградский областной киновидеоцентр».

Всего в Волгоградской гордуме после прошедших выборов освободилось 3 мандата. Кроме Таева и Волоцкова, представительное собрание покидает депутат по Центральному одномандатному округу Алексей Рыгин. Его мандат будет разыгран на довыборах, которые пройдут в 2019 году.



Дмитрий Федюшкин был депутатом Волгоградской гордумы прошлого созыва, по итогам выбров 2018 года в представительное собрание не прошел. Партия решила дать молодому политику второй шанс.