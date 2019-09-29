В Волгоградской области группа молодежи попала в страшное ДТП

Происшествия 29.09.2019 09:40
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29.09.2019 09:40
Авария, в которой погиб 32-х летний водитель и пострадали трое 14-летних девушек, а также 17- летний пассажир и еще один водитель, произошла накануне вечером в Калачевском районе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградкой области, по предварительной информации, в 21: 20 вечера 21-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ 21102», двигаясь по 3 км автодороги «Октябрьский-Шебалино» со стороны поселка Октябрьский в сторону поселка Волгодонский, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной «ВАЗ 211540». В результате ДТП водитель автомашины «ВАЗ 211540» от полученных травм скончался на месте. В больницу с травмами различной степени тяжести доставлены три девушки, находившиеся в «ВАЗ 21102», водитель этой автомашины и молодой человек - пассажир.
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