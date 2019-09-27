В Волгограде 425 мигрантов прописались в одном коттедже

Происшествия 27.09.2019 10:43
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27.09.2019 10:43
"Резиновый" частный дом, в котором было прописано 425 иностранных граждан, обнаружили полицейские в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, в отношении 55-летнего хозяина этого "иностранного общежития" возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки подразделения по вопросам миграции и районной прокуратуры.
Установлено, что хозяин частного дома в период с января 2018 года по апрель 2019 года за денежное вознаграждение фиктивно регистрировал приезжих в своем доме по ул. Гнесиных, чтобы предоставить им возможность получения разрешительных документов. Таким образом мужчина поставил на миграционный учет 425 иностранных граждан. Фактическая проверка показала, что иностранцы в доме не проживали, а домовладелец не намеревался размещать их на своей жилой площади.
За фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.
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