Борьба с коррупцией

В Волгоградской области директор МУПа отремонтировал за бюджетные деньги машину родственницы

Борьба с коррупцией 23.09.2019 12:32
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23.09.2019 12:32


В растрате бюджетных средств подозревается директор МУПа в Ольховке. Как сообщил ИА "Высота 102" руководитель Иловлинского МРСО  СУ СК России по Волгоградской области Александр Андронов, уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения) и ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог).
По данным следствия, в конце мая текущего года подозреваемый обратился к местному предпринимателю с просьбой произвести ремонт транспортных средств, стоящих на балансе предприятия. Однако, как выяснилось позднее, за счет бюджетных средств он отремонтировал не только автопарк муниципальной организации, но и машину своей родственницы, которую необоснованно внес в официальные документы, в том числе заказ-наряд и договор, заключенный с коммерсантом.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты проверки, проведенной прокуратурой Ольховского района.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. 
 

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