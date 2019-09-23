



В растрате бюджетных средств подозревается директор МУПа в Ольховке. Как сообщил ИА "Высота 102" руководитель Иловлинского МРСО СУ СК России по Волгоградской области Александр Андронов, уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения) и ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог).

По данным следствия, в конце мая текущего года подозреваемый обратился к местному предпринимателю с просьбой произвести ремонт транспортных средств, стоящих на балансе предприятия. Однако, как выяснилось позднее, за счет бюджетных средств он отремонтировал не только автопарк муниципальной организации, но и машину своей родственницы, которую необоснованно внес в официальные документы, в том числе заказ-наряд и договор, заключенный с коммерсантом.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты проверки, проведенной прокуратурой Ольховского района.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.