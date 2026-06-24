Волгоградская область подверглась ударам украинских беспилотников





Волгоградскую область атаковали украинские дроны. Целями для беспилотников ВСУ сегодняшней ночью стали и 19 других регионов России.

Всего дежурные расчеты ПВО уничтожили над территорией страны 323 смертоносных летательных аппарата. Неспокойной сегодняшняя ночь выдалась у жителей приграничных регионов – Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской областей. На фоне действующей угрозы удара БПЛА самолетного типа уничтожали также в Астраханской, Волгоградской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской и Саратовской областях.

Очередную атаку дронов отбивали и в Смоленской, Тульской, Московской областях, в Республике Крым и Краснодарском крае.

В Волгоградской области режим беспилотной опасности действовал без малого девять часов. Сообщения о его отмене поступили на телефоны жителей сегодня в 7:06.

Фото сгенерировано с помощью ИИ