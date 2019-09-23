В Волгограде конкурсный управляющий положил в карман полмиллиона со счетов фирмы-банкрота

Расследования 23.09.2019 11:37
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23.09.2019 11:37
63-летний конкурсный управляющий стал обвиняемым в уголовном преступлении, после того, как обналичил с расчетного счета коммерческой фирмы денежные средства, из которых потратил на собственные нужды 500 тысяч рублей. Как сообщила ИА « Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, управляющий обвиняется в присвоении вверенного ему чужого имущества в крупном размере, с использованием служебного положения. Санкция статьи в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет. Вину конкурсный управляющий полностью признал, частично возместив причиненный материальный ущерб , а именно 100 тысяч рублей.
Как стало известно информагентству, речь идет о фирме - банкроте ООО «Волготрейд».
Расследование уголовного дела проводилось СЧ СУ УМВД России по Волгограду.
Проверив материалы уголовного дела, прокуратура посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения. Дело направлено для рассмотрения по существу в Тракторозаводский районный суд.
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