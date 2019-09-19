Житель Волгоградской области пообещал убить парня из-за громкой музыки





56-летний житель Камышина стал фигурантом уголовного дела об угрозе убийством. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, с заявлением в полицию обратился 18-летний парень, который рассказал, что накануне в коридоре общежития, где он живет, подошел незнакомый мужчина и, направив на него предмет, похожий на пистолет, пригрозил его убить.

Полицейские установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался неработающий местный житель. В содеянном он сознался. Со слов подозреваемого, в дневное время суток он услышал, как из соседнего общежития доносится громкая музыка и, захватив пневматический пистолет пошел разбираться с нарушителем тишины, наставив пистолет на первого встретившегося молодого человека.



