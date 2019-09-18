Расследования 18.09.2019 18:46
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18.09.2019 18:46
В Волгоградской области чиновник лишился должности из-за служебного подлога и фальсификации доказательств по гражданскому делу. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, кроме того, он заплатит штраф. Обвинительный приговор вынесен районным судом главе одного из сельских поселений Среднеахтубинского района.
По данным следствия, некоторое время назад в районный суд обратилась бывшая сотрудница сельской администрации с исковым заявлением о признании незаконным снижения ей выплат за выслугу лет, в связи с чем просила обязать орган местного самоуправления произвести перерасчет пенсии. Глава администрации поселения, повторно изучив нормативную базу и разобравшись в вопросах пенсионного обеспечения муниципальных служащих, понял, что, скорее всего, решение будет вынесено в пользу женщины. Чтобы скрыть свою некомпетентность при исполнении должностных обязанностей, чиновник «задним числом» внёс нужные ему исправления в текст решения сельской думы, регламентирующего порядок перерасчета такого рода выплат, после чего сфальсифицированный официальный документ лично представил в суд в качестве доказательства по гражданскому делу.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Кроме того, в течение двух лет он лишен права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления. Государственное обвинение поддерживалось прокуратурой Среднеахтубинского района.
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