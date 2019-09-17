Здравоохранение

В Волгограде облкомздрав принудительно обязали обеспечить инвалида дорогостоящим лекарством

Здравоохранение 17.09.2019 10:37
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17.09.2019 10:37


Решение о возложении на областной комитет здравоохранения обязанности обеспечить инвалида II группы лекарственным препаратам принято Ворошиловским районным судов Волгограда. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 40-летняя женщина -инвалид, страдающая врожденным пороком сердца, вопреки законодательству, была лишена возможности получать за счет бюджета лекарственный препарат «Бозентам», в соответствии с медицинскими показаниями. Стоимость лекарства на месяц применения превышает 30 тысяч рублей.
По результатам проверки прокуратурой Дзержинского района Волгограда предъявлено в суд исковое заявление. 
Суд разделил мнение прокуратуры и удовлетворил исковые требования в полном объеме.
Судебное решение вступило в законную силу.
В настоящее время прокуратурой Дзержинского района  Волгограда организовано принудительное исполнение судебного решения.

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