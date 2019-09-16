После локализации крупных пожаров в Волгограде пожарные борются с тлеющими очагами

Как ранее сегодня сообщало ИА «Высота 102», в Дзержинском районе Волгограда на пересечении улицы Ангарской и Третьей Продольной с огнем боролись более 150 человек. Горение смешанного леса угрожало СНТ «Дубовая балка» и «Колос». Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы около 14.00, в 18.40 пожар был локализован.
Происшествия 16.09.2019 20:32
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16.09.2019 20:32
Природные пожары в Кировском и Дзержинском районах Волгограда локализованы. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, проливка тлеющих очагов будет продолжаться до утра. Одной из причин быстрого распространения огня стал сильный ветер. По данным МЧС, такая же ветреная погода сохранится завтра, поэтому гражданам рекомендовано особенно внимательно отнестись к правилам противопожарной безопасности.
Как ранее сегодня сообщало ИА «Высота 102», в Дзержинском районе Волгограда на пересечении улицы Ангарской и Третьей Продольной с огнем боролись более 150 человек. Горение смешанного леса угрожало СНТ «Дубовая балка» и «Колос». Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы около 14.00, в 18.40 пожар был локализован.
Как ранее сегодня сообщало ИА «Высота 102», в Дзержинском районе Волгограда на пересечении улицы Ангарской и Третьей Продольной с огнем боролись более 150 человек. Горение смешанного леса угрожало СНТ «Дубовая балка» и «Колос». Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы около 14.00, в 18.40 пожар был локализован.
Еще один пожар - в Кировском районе Волгограда - распространился на дачный поселок. В зону задымления попало СНТ «Восход». Огонь повредил несколько неэксплуатируемых построек. Пожар был локализован в 17.55 вечера. Возгорания сегодня фиксировались и в других районах города, в том числе, в Центральном районе на улице Пархоменко и на окраине поселка Максима Горького.
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