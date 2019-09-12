Расследования

В Волгограде троих студентов ВУЗов надолго посадили за амфетамин и гашиш

Расследования 12.09.2019 11:22
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12.09.2019 11:22


Бывшие на момент совершения преступления студентами ВУЗов Волгограда молодой человек и две девушки признаны виновными в незаконным сбыте наркотических средств и психотропных веществ. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Дзержинский районный суд приговорил молодого человека к 6,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Каждой из девушек назначено наказание в виде 6 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Гособвинение поддерживала прокуратура Волгограда.
В судебном заседании установлено, что осенью 2017 года студенты вошли в состав организованной преступной группы, деятельность которой была направлена на незаконный сбыт наркотических средств на территории  Волгограда.
Через интернет студенты получали информацию от куратора о местонахождении партий наркотических средств и психотропных веществ, которые впоследствии расфасовывали и распределяли по тайникам-закладкам. В ходе расследования и судебного рассмотрения уголовного дела доказана причастность сообщников к сбыту более 170 г сильнодействующего психотропного вещества (амфетамина), а также свыше 63 г наркотических средств – гашиша и N-метилэфедрона.
Расследование уголовного дела проводилось СЧ СУ УМВД России по Волгограду.
Вину в инкриминируемых деяниях бывшие студенты полностью признали.
Приговор в законную силу не вступил.

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