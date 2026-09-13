Кардиолог перечислил волгоградцам симптомы при проблеме с сердцем





Главный внештатный кардиолог Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов перечислил признаки, которые могут сигнализировать о проблемах с сердцем и требуют консультации специалиста. Об этом он сообщил 13 сентября в беседе с РИА Новости.

По словам Бойцова, поводом для планового визита к кардиологу или терапевту является одышка, возникающая при привычных нагрузках, которые раньше давались легко.

– Например, если при подъёме на лестнице вы вдруг заметили, что на третьем этаже вам надо остановиться, – пояснил врач.

Также насторожить должны отёчность ног, повышенное артериальное давление и нарушения сердечного ритма. Специалист рекомендует не откладывать обращение к врачу при появлении этих симптомов – своевременная диагностика поможет предотвратить развитие серьёзных осложнений.