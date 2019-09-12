В Волгоградской области с начала года закрылись 3,6 тысячи организаций





На 3694 организации и филиала Волгоградской области, учтенных в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов, стало меньше в сентябре по сравнению с данными на начало 2019 года, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на информацию по хозяйствующим субъектам в Волгоградской области по состоянию на 1 сентября, опубликованную Волгоградстатом.

Так, на 1 сентября 2019 года число организаций и филиалов Волгоградской области составило 39670 единиц, число индивидуальных предпринимателей – 62937 единиц. На 1 января в регионе было 43364 организации и 62354 индивидуальных предпринимателей. По первому показателю отмечено снижение на 3694 единицы, по второму показателю произошел рост на 583 единицы. Отмечается, что наибольшее число организаций и индивидуальных предпринимателей области заняты оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов.



