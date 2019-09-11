Выборы 11.09.2019 13:31
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11.09.2019 13:31
О непризнании итогов выборов, грязных технологиях, «краже» голосов «Единой Россией» и многочисленных нарушениях по Краснооктябрьскому округу №13 заявил сегодня на пресс-конференции не прошедший в Волгоградскую областную думу Михаил Таранцов. Как сообщает ИА «Высота 102», кандидат в депутаты от КПРФ привел примеры зафиксированных наблюдателями нарушений, по которым часть заявлений, по его словам, уже направлена в правоохранительные органы и избирательные комиссии.
На выборах по Краснооктябрьскому одномандатному округу № 13 победу одержал кандидат от «Единой России» Алексей Волоцков (43,52%), Михаил Таранцов набрал около 33%. Сегодня в Волгоградском областном избиркоме официально заявили об утверждении окончательных итогов единого дня голосования в Волгоградской области. Было отмечено, что нарушений, способных повлиять на результаты голосования, зафиксировано не было.
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