«Кто крайний?»: единороссы выстроились в очередь за мандатами в Волгоградскую облдуму









Нервозная обстановка царит в рядах вчерашних кандидатов в депутаты Волгоградской областной думы. Настал тот самый момент, когда выборы позади, но еще до конца не понятно – кому вручат священный тотем, а кому суждено медленно и печально уйти в закат.

С одномандатными округами ситуация предельно ясна . Партия власти получает в регпарламенте 17 мест, по одному – коммунисты и справороссы. Фамилии победителей в этих номинациях известны. А вот таинство распределения 11 мандатов "ЕР" по спискам партий как раз в эти самые минуты может совершаться в кабинетах высокого начальства.









Напомним, участие в выборах 8 сентября приняли 41,23% избирателей Волгоградской области. У "Единой России" - 48,15% голосов по списку кандидатов в облдуму, у КПРФ - 19,5%, у ЛДПР - 14,85%, у "Справедливой России" - 8,44%, у "Партии пенсионеров" - 6,34%.

Всего в заксобрании 38 депутатских мест, 28 из которых получит партия власти, 5 - коммунисты, по два - справороссы и жириновцы и один - "Партия пенсионеров".

















На первый взгляд система дележа мандатов по территориальным группам предельно проста и прозрачна. «Этот порядок закреплен в федеральном законодательстве и Уставе партии. Мандаты распределяются по территориальным группам по количеству полученных за партию голосов», - объясняет секретарь реготделения «Единой России» Сергей Горняков. Под это правило не подпадает только первая тройка кандидатов, возглавлявшая список. По идее, эти выдвиженцы автоматом получают статус депутатов. На практике – бывает по-разному. В 2014 году на выборах в облдуму под №1 в списке «Единой России» шел врио губернатора Андрей Бочаров, который по понятным причинам в заксобрание не пошел. Двое остальных «паровозов» - Наталья Семенова и Алексей Овчинников – стали депутатами.

На выборах в 2018 году вся первая тройка зашла в городскую думу Волгограда. Это директор алюминиевого завода Юрий Моисеев, директор ГДЮЦа Татьяна Минина и начальник МУ "Служба спасения Волгограда" Виктор Колесников.













Главный единоросс области текущую ситуацию пока не прояснил. «Безусловно, хотелось бы, чтобы первая тройка была бы в составе думы. Я считаю, что это люди достаточно опытные в своих отраслях, которые могут принести заксобранию много пользы», - дал общий ответ Сергей Горняков. «Паровозами» списка партии власти, напомним, являются управляющий директор Волжского трубного завода Сергей Четвериков, замдиректора ГТРК «Волгоград – ТРВ» Надежда Кулешова и руководитель сельхозпредприятия «Донское» Александр Колесниченко. По сведениям информагентства, как минимум один из них – промышленник Четвериков – о прелестях депутатской жизни особо не мечтает. Но, что ответит комсомол, если партия прикажет?..













Из остальных 19 кандидатов, которые баллотировались по территориальным группам, «проходные баллы» имеют порядка десяти человек. Рекордсменом единого дня голосования стал Урюпинский округ. Как следует из итоговой таблицы в системе «ГАС Выборы», за «Единую Россию» здесь проголосовали свыше 30 тысяч избирателей. Возглавляет тройку кандидатов в этой группе вице-губернатор Владимир Шкарин. Он, по всей видимости, от мандата откажется, поскольку в ближайшее время займет пост ректора Волгоградского государственного медуниверситета.













Второй по количеству собранных голосов за «ЕР» (около 27 тысяч) - Новоаннинский округ, по которому кандидатом выступил другой вице-губернатор - Александр Блошкин. Он, по данным информагентства, от мандата отказываться не намерен. Более того, его в кулуарах реготделения «Единой России» называют претендентом на пост спикера заксобрания.













Председатель облдумы теперь уже прошлого созыва Николай Семисотов прохождение в новый состав парламента себе также обеспечил. Партию в его Михайловском округе поддержали свыше 22 тысяч человек. Тем не менее, Семисотов, о чем информагентство сообщало еще летом, осенью может занять более высокий пост - члена Совета Федерации от Волгоградской области.

Жирновский избирательный округ тоже оказался в передовиках по активности голосования за «Единую Россию». А значит кандидат Наталья Семенова, в прошлом созыве возглавлявшая думский комитет по охране здоровья, благополучно продолжит свою парламентскую деятельность.

Неожиданно «выстрелил» на прошедших выборах не известный общественности предприниматель Алексей Голубев, который получает мандат депутата по Дзержинской территориальной группе №14. В этом округе за единороссов свои голоса отдали свыше 25 тысяч человек.













В соседнем Дзержинском округе №15 глава Волгограда Виталий Лихачев обеспечил родной партии высокие проценты голосования (свыше 32 тысяч голосов). В облдуму мэр, по сведениям информагентства, не собирается – останется на хозяйстве в городе. Вместе него в думу зайдет вице-губернатор Валентина Гречина. В Советском округе по списку «ЕР» может пройти депутат гордумы Андрей Гимбатов. В Кировской территориальной группе на мандат претендует региональный координатор благотворительного фонда «Да добро», гендиректор ООО «Волгоградская финансово-аналитическая компания» Екатерина Мицукова.













А вот депутатам прошлого созыва Николаю Лукьяненко и Юрию Корбакову, кажется, не повезло. Полученных ими голосов в Городищенской и Камышинской группах (15 и 18 тысяч соответственно) едва ли хватит для оплаты мандата. Цена кресла в регпарламенте примерно оценивается в 20 тысяч голосов.













Настоящим сюрпризом для руководства реготделения «Единой России», вероятно, явились отнюдь не впечатляющие результаты выборов в Палласовской группе. В этом округе к заветной победе партию вел зампредседателя облдумы, замсекретаря реготделения «ЕР» Сергей Булгаков. Но довел ли – вопрос спорный. Политическая сила получила только 19 тысяч голосов жителей. Таким образом, дальнейшая парламентская карьера военного пенсионера Булгакова висит на волоске.













Скудные показатели еще у двух депутатов прежнего созыва - Владимира Осьмакова и Михаила Рогозина. Если не произойдет чудо, то осенняя сессия в регпарламенте стартует и без них тоже. Экс-депутату Волгоградской гордумы Ирине Каревой, которая совершила за последние годы серию ловких гимнастических прыжков из «Единой» в «Справедливую Россию» и обратно, также парламентское кресло не светит. В Красноармейском округе кандидат, при всей ее политической гуттаперчивости, не смогла добиться высоких результатов голосования за партию.

Окончательные итоги выборов избирком Волгоградской области утвердит в самые ближайшие дни. Пока о полном пофамильном списке депутатов Волгоградской облдумы говорить все же рано. Тайная борьба за мандаты продолжается.

К тому же, не исключено, что уже в первые месяцы работы парламента отдельным народным избранникам могут поступить предложения о переходе на работу в администрацию региона. После заступления на новый губернаторский срок Андрея Бочарова кадровых изменений в администрации региона не избежать.



