Выборы

От лидера до аутсайдера: избирком подвел итоги выборов в Волгоградскую облдуму

Выборы 09.09.2019 11:24
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09.09.2019 11:24



Избирком Волгоградской области опубликовал окончательные итоги выборов депутатов Волгоградской облдумы. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт ИКВО.

По единому избирательному округу результаты следующие:
"Единая Россия" - 48,15%
"КПРФ" - 19,50% 
ЛДПР – 14,85%
«Справедливая Россия» - 8,44%
"Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" - 6,34%.

В одномандатных округах безусловным лидером по количеству голосов является секретарь реготделения «ЕР» Сергей Горняков. На втором месте – Ирина Соловьева, на третьем – Руслан Шарифов. Наихудший результат показал Алексей Рыгин (Центральный округ №16), а также Евгений Пыльнев (Волжский округ №10).

По 19 одномандатным избирательным округам победителями стали:
Горняков Сергей Васильевич - 75,15%
Кошкарев Илья Альбертович - 55,27%
Савченко Олег Владимирович - 52,95%
Иванов Павел Алексеевич - 49,68%
Коротков Борис Борисович - 49,60%
Осипов Александр Владимирович - 33,19%
Крикунов Дмитрий Григорьевич - 48,36%
Шаманаев Евгений Иванович - 47,44%
Струк Михаил Владимирович - 44,74%
Пыльнев Евгений Александрович - 32,77%
Бухтина Татьяна Петровна - 37,40%
Ефимов Владимир Вячеславович - 57,70%
Волоцков Алексей Анатольевич - 43,52%
Таев Андрей Георгиевич - 52,99%
Соловьева Ирина Анатольевна - 74,58%
Рыгин Алексей Викторович - 26,90%
Шарифов Руслан Вагитович - 71,41%
Коротков Станислав Владимирович - 60,90%
Калашников Дмитрий Владимирович - 50,83%.

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