Объявлены окончательные результаты выборов губернатора Волгоградской

Выборы 09.09.2019 08:31
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09.09.2019 08:31
Явка на выборах губернатора Волгоградской области составила 41,23%. После обработки 100% протоколов побеждает Андрей Бочаров с результатом 76,81% голосов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на облизбирком, второе место занимает Алексей Буров, у него 11,39%. Третьим идет Владимир Рублев с 6,26%. Сергей Полещук набирает 3,39%.
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