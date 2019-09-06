







За считанные дни перед 8 сентября партии и кандидаты с утроенной силой атакуют почтовые ящики избирателей. Участники выборов меряются многотысячными тиражами агитматериалов.













В конце августа вышли в свет 570 тысяч экземпляров красочной газеты кандидата в губернаторы Андрея Бочарова. Из 12 полос только на одной – лицо главы региона, на остальных – снимки инфраструктурных объектов, которые появились в регионе за последние годы.













Больше «Единой России» пропагандисткой литературы отпечатали только для ЛДПР. Четыре полосы полноцветной газеты разлетелись по городам и весям Волгоградской области тиражом 600 тысяч экземпляров.













Благодаря этому «боевому листку» избиратели смогли идентифицировать кандидата в губернаторы от либерал-демократов. Депутат Котовской райдумы Владимир Рублев, оказывается, обещает выжечь коррупцию каленым железом.

Кандидат от ЛДПР в облдуму Виталий Шельменков, судя по тексту заметки, озаботился проблемой так называемых китайских теплиц в полях Городищенского района.













Эта болезненная тема актуальна для региона уже долгое время – какие пути ее решения предлагает жириновец – из материала совершенно не ясно. Впрочем, зачем говорить только о плохом?.. Можно и о хорошем – например, о посадках.









Скромные по сравнению с конкурентами 55 тысяч штук газеты «Интер» отпечатаны по заказу кандидата в регпарламент Сергея Попова. Территориальный избирком признал тираж незаконным и подлежащим изъятию – кандидат в нарушение требований закона не предоставил газету в ТИК перед ее распространением.













Перед электоратом на страницах запрещенного бюллетеня Попов предстает борцом за порядок в ЖКХ. О партии, которая любезно предоставила возможность ему баллотироваться, в издании не говорится. После изгнания из рядов ЛДПР политик успел забежать в последний вагон уходящего поезда и пойти на выборы при поддержке «Справедливой России».













Все доступные каналы распространения агиток задействовал кандидат в облдуму по Краснооктябрьскому округу от «Единой России» Алексей Волоцков. Его много и в соцсетях, и на билбордах, и на листовках тоже. В Инстаграме политик отчитывается о регулярных встречах с населением района, на которые приходят десятки людей. Собрания проходят во дворах, на спортплощадках, в учреждениях и на предприятиях.













Единоросс в буквальном смысле слова банкует. Учитывая, наличие в округе серьезного оппонента, Волоцков сил и средств для заветной победы не жалеет.













Главный конкурент единоросса в Краснооктябрьском районе Михаил Таранцов в соревновании на самый крупный бюджет предвыборной кампании явно не участвует. Его агитматериалы скромны и лаконичны. Коммунист, по всей видимости, рассчитывает, на заслуженный годами авторитет среди местного населения.













Завтра, 7 сентября, предвыборная агония должна пойти на спад – за сутки до выборов объявляется день тишины. Взвесив все за и против, 8 сентября избиратели выберут губернатора и 36 депутатов Волгоградской областной думы.













