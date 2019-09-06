Выборы 06.09.2019 17:08
11330 41
06.09.2019 17:08
За считанные дни перед 8 сентября партии и кандидаты с утроенной силой атакуют почтовые ящики избирателей. Участники выборов меряются многотысячными тиражами агитматериалов.
В конце августа вышли в свет 570 тысяч экземпляров красочной газеты кандидата в губернаторы Андрея Бочарова. Из 12 полос только на одной – лицо главы региона, на остальных – снимки инфраструктурных объектов, которые появились в регионе за последние годы.
Больше «Единой России» пропагандисткой литературы отпечатали только для ЛДПР. Четыре полосы полноцветной газеты разлетелись по городам и весям Волгоградской области тиражом 600 тысяч экземпляров.
Благодаря этому «боевому листку» избиратели смогли идентифицировать кандидата в губернаторы от либерал-демократов. Депутат Котовской райдумы Владимир Рублев, оказывается, обещает выжечь коррупцию каленым железом.
Кандидат от ЛДПР в облдуму Виталий Шельменков, судя по тексту заметки, озаботился проблемой так называемых китайских теплиц в полях Городищенского района.
Эта болезненная тема актуальна для региона уже долгое время – какие пути ее решения предлагает жириновец – из материала совершенно не ясно. Впрочем, зачем говорить только о плохом?.. Можно и о хорошем – например, о посадках.
Скромные по сравнению с конкурентами 55 тысяч штук газеты «Интер» отпечатаны по заказу кандидата в регпарламент Сергея Попова. Территориальный избирком признал тираж незаконным и подлежащим изъятию – кандидат в нарушение требований закона не предоставил газету в ТИК перед ее распространением.
Перед электоратом на страницах запрещенного бюллетеня Попов предстает борцом за порядок в ЖКХ. О партии, которая любезно предоставила возможность ему баллотироваться, в издании не говорится. После изгнания из рядов ЛДПР политик успел забежать в последний вагон уходящего поезда и пойти на выборы при поддержке «Справедливой России».
Все доступные каналы распространения агиток задействовал кандидат в облдуму по Краснооктябрьскому округу от «Единой России» Алексей Волоцков. Его много и в соцсетях, и на билбордах, и на листовках тоже. В Инстаграме политик отчитывается о регулярных встречах с населением района, на которые приходят десятки людей. Собрания проходят во дворах, на спортплощадках, в учреждениях и на предприятиях.
Единоросс в буквальном смысле слова банкует. Учитывая, наличие в округе серьезного оппонента, Волоцков сил и средств для заветной победы не жалеет.
Главный конкурент единоросса в Краснооктябрьском районе Михаил Таранцов в соревновании на самый крупный бюджет предвыборной кампании явно не участвует. Его агитматериалы скромны и лаконичны. Коммунист, по всей видимости, рассчитывает, на заслуженный годами авторитет среди местного населения.
Завтра, 7 сентября, предвыборная агония должна пойти на спад – за сутки до выборов объявляется день тишины. Взвесив все за и против, 8 сентября избиратели выберут губернатора и 36 депутатов Волгоградской областной думы.
Реклама
Популярное по теме
19.08.2019 15:10
15068 23
27.08.2019 15:00
12704 33
В Волгограде КПРФ «клянется» в отсутствии связи с Навальным06.09.2019 12:00
В Волгограде магазин автозапчастей назвал инициаторов скандальной акции скидок за голоса06.09.2019 10:04
В Волгограде на офшорном кипрском заводе выборы пройдут в особом порядке05.09.2019 14:48
Курьез не всерьез: избирком Волгоградской области удивили странными жалобами05.09.2019 11:47
18 тысяч избирателей захотели «мобильно» проголосовать вдали от своих участков в Волгоградской области05.09.2019 11:21
Автомагазин в Волгограде попал под прицел облизбиркома за объявление скидок за голоса05.09.2019 11:16
В участковом избиркоме Волгограда смонтировали кабинку для инвалидов за 100 тысяч рублей04.09.2019 11:50
В Волгоградской области кандидата в депутаты сняли с выборов за партийное непостоянство04.09.2019 10:02
Губернатор Волгоградской области тратит все больше на свою избирательную кампанию02.09.2019 16:18
Кандидата в депутаты Волгоградской облдумы заподозрили в подкупе избирателей и требуют снять с выборов (ВИДЕО)01.09.2019 08:44
В Волгоградской области на выборах задействуют армию добровольцев30.08.2019 12:19
Более 1200 подследственных проголосуют на выборах губернатора Волгоградской области29.08.2019 12:41
В сельском поселении Волгоградской области кандидата сняли с выборов за должность28.08.2019 17:48
В Волгоградской области участковые избиркомы пришли в боевую готовность28.08.2019 14:38
«Я люблю тебя до слез»: избиратели Волгоградской области непоколебимы27.08.2019 15:00
Реклама