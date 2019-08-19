В Волгоградской области перед выборами в ход пошли «пацанские понятия»





Чем ближе день выборов, тем больше наглядной агитации на улицах Волгограда и в районах области. Однако с фантазией у некоторых борцов за мандаты явно не все в порядке. К примеру, в Городище 48-летний кандидат от «Единой России» заговорил с электоратом на «пацанском» языке: «Коротков сказал – сделал». Баннер к, слову, висит на заборе рядом с открытым коммунальным люком.

Слоган мог напомнить волгоградцам девиз из 2000-х годов выдвиженца в депутаты Александра Галды. «Все галдят – Галда делает», - гласила надпись на билборде, изображающем политика с голым торсом на фоне нарубленных дров. Дров Галда, ставший тогда депутатом, и вправду в своей жизни нарубил – в 2017 году бизнесмена осудили на 5 лет колонии за аферу с куплей-продажей здания школы. О наличии судимости у кандидата Бориса Короткова на сайте облизбиркома не сообщается. Выдвиженец работает федеральным инспектором по республике Калмыкия аппарата полпреда президента РФ в ЮФО.













Несуразный лозунг придумали политтехнологи еще одному кандидату от партии власти по Дзержинскому округу №14. «Делами навстречу людям», - это все про депутата Волгоградской гордумы Андрея Таева. Такой плакат можно увидеть на входе в социально-реабилитационное отделение для пожилых и инвалидов Центрального района. Впрочем, политическое кредо единоросса - явно не уникальная находка пиарщиков «ЕР». Эта фраза кочует из одной предвыборной кампании в другую уже не один год на территории разных регионов страны.













Предвыборная агитация либерал-демократов выглядит достаточно незатейливо. Яркие желто-голубые билборды вносят хоть какие-то краски в серые будни Краснослободска. Горожане часто жалуются на отвратительные дороги, отсутствие детских, спортивных площадок и благоустройства в целом. Поверят ли слободчане в то, что с жириновцами их жизнь станет хоть чуточку краше – станет ясно совсем скоро.













Вдоль трассы «Волжской – Краснослободск» установлены рекламные щиты самого скромного кандидата, который решил остаться инкогнито. На таких баннерах, как правило, размещены снимки ключевых инфраструктурных объектов Волгограда с лаконичной припиской: «Время работать на людей». Аналогичными вывесками пестрят и центральные улицы города-героя.













В поселках Среднеахтубинского района возле мусорных баков или просто в кустах на обочине можно встретить смятые газеты кандидата-единоросса Михаила Струка.













По отличному качеству бумаги, полноцветной печати можно предположить о серьезности намерений единоросса стать во второй раз членом регпарламента.













Что касается коммунистов, то они, похоже, рады любым возможностям хоть как-то заявить избирателям о себе. Замызганная доска объявлений – это конечно, не фасад центра соцзащиты, но лучше, чем ничего.

Напомним, выборы депутатов Волгоградской областной думы состоятся 8 сентября. Агитационная кампания находится в самом разгаре.



