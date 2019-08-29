Выборы

В Волгограде «Единая Россия» перед выборами испытывает психологические проблемы

Выборы 29.08.2019 11:49
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29.08.2019 11:49



«Главное - не выделяться» – идеальный лозунг для подавляющего большинства участников выборов в Волгограде. Встретить оригинально оформленные агитматериалы так же не легко, как сочный и вкусный арбуз на местных рынках. Вроде сезон в разгаре, и выбор огромный, а попробуешь - пресный, трава травой.
Многие участники выборов, к тому же, демонстрируют поразительную скромность – лиц претендентов на пост губернатора, к примеру, на рекламных щитах в областном центре днем с огнем не отыскать.



Самой робкой среди политических сил на выборах в облдуму, как ни странно, оказалась «Единая Россия». Если в прошлом году кандидаты-единороссы  в Волгоградскую гордуму предпочитали дистанцироваться от выдвинувшей их партии, то в этом году дела совсем плохи: сама «Единая Россия» оставляет безымянными собственные плакаты. По всему городу развешаны баннеры с подписями: «Работать для людей», «Сделать больше» без какой-либо партийной символики.   



Те же самые лозунги, но уже с логотипом «ЕР» партийцы осмелились провозгласить только в «узком семейном кругу» - на региональной партийной конференции, которая прошла 20 августа. Почему партия власти стыдится саму себя – вопрос крайне любопытный. Наверное, что-то случилось.



На фоне закомплексованной партии власти  справороссы выглядят этакими политическим эксгибиционистами. С рекламных щитов на центральных улицах Волгограда на электорат без всякого смущения взирают лица кандидатов в регпартамент от партии Сергея Миронова. 



Остальные парламентские партии предпочитают оставаться в тени, выставляя напоказ только свой товарный знак. Впрочем, встречаются и исключения. На некую оригинальность претендует выдвиженец от ЛДПР по Центральному избирательному округу Наталья Сидорова. 



Как следует из агитационного буклета кандидата, врач-стоматолог, мать троих детей знает, «как отрезвить местную власть». Вероятно, участница выборов подозревает, что у чиновников имеются проблемы «с этим делом». Хотя, что на самом деле имела в виду доктор – спросить лучше у нее самой. 




Никакого намека на бунтарство в агитках кандидата-единоросса по Центральному округ Алексея Рыгина конечно же нет. Конкуренту Натальи Сидоровой яркая, креативная предвыборная кампания, по всей видимости, ни к чему. Успешный 27-летний предприниматель (годовой доход – 4,8 млн рублей), депутат Волгоградской гордумы, быть может, знает другой, менее энергозатратный путь к мандату. "В будущее - вместе", - завлекает волгоградцев молодой единоросс. Если в этом будущем горожане смогут себе позволить "Audi A6", каким владеет "слуга народа", то почему бы и нет?..



Другой кандидат-единоросс, действующий парламентарий Шарифов оказался замечен в окружении звезд шоу-бизнеса. Избиратель запросто ошибется и спутает плакат нардепа с обложкой глянцевого журнала. Поясняем для тех, кто не понял. «Горячо любимый муж  проиграл ее в казино», «Они – виновники  всех мук», - эти заголовки не про Руслана Вагитовича, а про других, менее известных в Советском одномандатном округе знаменитостей. Ценник «180р» к депутату также никакого отношения не имеет. 



В тираж вышел и выдвиженец в облдуму по списку «ЕР» Андрей Гимбатов. Фото зампредседателя Волгоградской гордумы поместили рядом с ликами святых и портретом президента. Принесет ли такое соседство политику удачу – покажет время.
С предыдущим обзором предвыборных агитматериалов можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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