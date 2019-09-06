Жительница Волжского рассказала, как она на "шестерке" сбила двух школьников (ВИДЕО)











ГУ МВД по Волгоградской области опубликовало видео, запечатлевшее момент наезда машины на двоих школьников в Волжском. Женщина, которая находилась за рулем, рассказала, как это произошло. По ее словам, дети выбежали на дорогу неожиданно, а с какой скоростью она ехала, она не помнит. При этом в машине находился ее ребенок, которого она забрала из детского сада. Напомним, как уже сообщало ИА «Высота 102», накануне автомобиль «ВАЗ-2106», которым управляла 33-летняя женщина, сбил двух мальчиков около школы в Волжском. Двое ребят 12-и и 9-и лет были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. По предварительной информации, машина на большой скорости двигалась со стороны улицы Мира в сторону улицы Дружбы и наехала на школьников, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

Всего с начала текущего года на территории региона в 73 ДТП травмы получили 74 юных пешехода и один погиб. В каждом втором случае наезд на ребенка был совершен на пешеходном переходе. 18 детей и подростков пострадали от наезда автомобилей на нерегулируемых пешеходных переходах и 16 - на регулируемых. Во всех таких ДТП причиной стало нарушение водителями правил дорожного движения.



